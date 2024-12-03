墨西哥「義烏城」遭突擊搜查　200軍警花7小時檢26.2萬件問題貨品

墨西哥政府11月28日派出200名警察、海軍陸戰隊員和檢查人員，突擊檢查首都墨西哥城市中心一個專門販售亞洲仿冒品商場——墨西哥市場（Mexico Mart），指該市場存在大量仿製品，最終花近7小時發現約26.2萬件問題貨品，大多是產地標示不清、產品標示不明、缺乏進出口文件證明等，當中約9萬件證實為迪士尼、任天堂等知名品牌的仿製品（A貨）。



美聯社報道，墨西哥經濟部與工業產權局表示，墨西哥市場以中國商人、商品為主，故被當地華人稱為「墨西哥版義烏城」，其外牆曾有「中國義烏國際商貿城」和「墨西哥市場」等金色中文大字。

當局稱，今次搜出的貨品主要來自中國、越南、印尼、孟加拉、馬來西亞等地。目前，檢察官將從商場業主手中沒收這棟建築，並搗毀上述違禁品。

墨西哥政府日前派出200名警察、海軍陸戰隊員和檢查人員，突擊檢查首都墨西哥城市中心的墨西哥市場。(Reuters)

墨西哥經濟部長Marcelo Ebrard表示，如果發現進口文件，簽署這些文件的船運和海關代理人也將受到調查。他又指，過去曾3次對這個商場進行突擊搜查，而在今次收繳的貨物中，包括大量盜版產品。他誓言週五將在全國範圍內開展打擊行動。

有分析指，這次突擊檢查的時機正值美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）剛警告將對墨西哥產品徵收25%的進口關稅，部份美國政界人士也擔心該國成為中國商品湧入美國市場的渠道。

軍警花近7小時發現約26.2萬件問題貨品，當中約9萬件證實為迪士尼、任天堂等知名品牌的仿製品（A貨）。(Reuters)

近年，經常透過零售網站訂購的中國產品大量湧入墨西哥，當中以玩具、家庭用品以及廉價的電動自行車為主。但據報，當局指沒有證據顯示任何這些貨物打算轉口到美國，貨品的主要對象似乎是聖誕節前後湧入市中心的墨西哥街頭小販。

當地官員重申，他們將鼓勵企業在當地生產，嘗試取代中國進口產品。