讓美國再次偉大？　特朗普反而讓世界相信美國已「不再偉大」

美國當選總統特朗普11月30日在社交媒體發文警告，金磚（BRICS）國家如果膽敢圖謀削弱美元地位，輸出到美國的貨品將須繳付100%關稅。他說：「我們要它們承諾……既不會設立新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則它們將面臨100%關稅。」

「否則加徵關稅」，這樣的說法很特朗普。儘管關稅有一定的局限性。但特朗普點出了一個其他美國總統都沒有公開做的事實——直接用大棒恐嚇他國來捍衛美國的利益。

金磚國家試圖打破美元的金融霸權地位，這是公開的秘密，新興國家希望塑造世界政治經濟新秩序，這也不是新聞。以往美國的傳統做法是積極回應新興國家關切，比如國際貨幣基金組織一籃子貨幣改革，人民幣的比重有所增加。還有一招是對新興國家拉攏分化，比如北約峰會和G7峰會積極邀請印度等新興國家參加。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2024年10月23日在俄羅斯喀山出席金磚峰會。本次峰會發表的《喀山宣言》中提到的金磚國家跨境支付倡議，有望引領建立一套更便捷、更公平的貿易結算體系，扭轉發展中國家在貿易結算中的不利地位。（BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS）

面對金磚國家組織不斷擴容壯大，拜登政府的口徑是美國認為獨立國家有權自行決定與哪些組織合作。美方將繼續在雙邊、區域與多邊層級上與盟友合作，「強化共同的繁榮，並維護全球和平與安全」。

而現在特朗普直接指名道姓點着鼻子告訴金磚國家，「你們試圖削弱美元，我不高興」。沒有含情脈脈的一面，直接攤牌上大招。

讓美國再次偉大是特朗普的旗幟性口號，但美國優先和孤立主義等於宣告美國已不再偉大。

以往美國面對新興國家的挑戰，私下動作不斷面上穩若泰山，現在特朗普直接跳腳。

以往美國一直充當盟友保護傘，為盟友提供軍事保護，美軍遍佈全球。而特朗普將軍事實力的任何一個優勢點都變現得淋漓盡致。多次威脅歐洲和日韓等盟友，不出多出軍費就不提供保護。

特朗普率先對鄰國加徵關稅，加拿大領導人緊急同美國總統會晤。圖為2024年11月29日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親赴美國佛羅裏達州，與美國候任總統特朗普（Donald Trump）會面及晚餐。（X@JustinTrudeau圖片）

以往美國為世界提供的公共產品是美元，用美元購買全世界的商品。現在特朗普一邊讓各國繼續換美元，一邊卻不讓各國出口太多東西到美國。影響美國人的飯碗，這不行。

以往，大國之所以是大國，是因為能力強，所以責任大。而特朗普理解的大國是權力大，威力大，可以隨時舉起大棒。進入美國市場有門檻，要美國保護需要更高的代價。一點點不利於美國的舉動，美國已經受不了。

特朗普靠着美國優先和孤立主義上台，說明相當一部分美國民眾已經對美國充當超級大國，充當世界霸主，提供更多的公共產品，不能接受和理解。

美國已經從姿態上、從民間的情緒和心態上，變成了一個本土主義、本位主義非常強的國家。這是美國從內部主動放棄超級大國地位的表現。讓美國再次偉大，背後是美國已經不復偉大的事實。

特朗普第一任期造成的混亂局面，本質上是美國去超級大國化和世界在一定程度上還沒有完全接受與適應的衝突過程。特朗普捲土重來，再次拿起關稅大棒，無非是告訴大家，不要對美國有以往的期待，請接受美國不再慷慨！