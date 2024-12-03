印度客機暴雨中降落緊急復飛　強風吹襲「左傾45度」險撞地｜有片

印媒報道，最近颶風「風格爾」（Fengal）登陸印度，一段飛機在風雨中降落時劇烈搖晃的影片在網上傳播。印度靛藍航空（IndiGo）聲明，證實這是旗下客機，11月30日在金奈（Chennai，又譯清奈）降落時遭遇惡劣天氣，後續已安全落地。



在社交平台X（舊稱Twitter）上流傳的影片中可見，機場上方有狂風驟雨，飛機在下降時已受氣流影響，微微傾斜；快到地面時飛機尾部突然下沉，在地面激起大量水花，隨後飛機升起，一度「左傾45度」才重新飛向天空。

NDTV12月1日報道，靛藍航空證實影片中的飛機是旗下的6E 683航班客機，11月30日從孟買起飛，在金奈國際機場（Chennai International Airport）遭遇熱帶氣旋「風格爾」造成的惡劣天氣，機組人員發現無法安全着陸，於是依照安全程序執行復飛。

圖為印度靛藍航空（IndiGo）的飛機。（Getty Images）

當天下午12時40分左右，飛機成功降落，無人受傷。但由於颶風影響，機場不久後關閉到12月1日。

據報道，「風格爾」30日晚上登陸印度，在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）北部和朋迪治里（Puducherry）沿海地區引發暴雨。金奈已有3人因此喪生。