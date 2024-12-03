凱特王妃抗癌治療後首度接見國賓　卡米拉因病缺席歡迎儀式

卡塔爾國王塔米姆（Emir Al Thani of Qatar）12月3日起對英國進行國事訪問兩天，白金漢宮稱，英王查理斯三世（King Charles III）的妻子、王后卡米拉（Queen Camilla）因胸部感染尚未痊癒，將缺席3日舉行的歡迎儀式，而接受完癌症治療、正在逐步恢復公職的凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）則會到場。



卡米拉自11月初起因胸腔感染不適在住所修養，未能出席皇家文藝匯演、英國皇家退伍軍人紀念日 （RBL Festival of Remembrance）等活動。白金漢宮表示，3日在倫敦騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade）舉行的儀式將由國王查理斯、王儲威廉（Prince of Wales）和王妃凱特出席，歡迎塔米姆及謝哈穆扎（Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned）的到來。

2024年7月17日，英國倫敦， 英王查理斯三世（King Charles III）與王妃卡米拉（Camilla）出席英國國會開幕式。（Reuters）

據指，王室三名成員將與塔米姆夫婦乘坐馬車回到白金漢宮，出席午餐會、並參觀王室的照片廊。卡米拉也將出席午餐會、及當晚的國宴。

英國天空新聞報道稱，卡米拉尚未從胸腔感染中完全恢復，醫生建議其休息至完全康復。

此次活動還是凱特王妃完成癌症治療、逐步恢復公職後首度接見國賓。她將與塔米姆夫婦會面，並陪他們前往閱兵場與國王及政府高層會面。