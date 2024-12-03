杜魯多批關稅扼殺經濟 美媒：特朗普建議加拿大當美國第51州
撰文：莊勁菲
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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月29日到海湖莊園（Mar-a-Lago）造訪美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。美媒12月2日報道，杜魯多表示對加徵收25%關稅將毀掉加美經濟，特朗普調侃加拿大不如成為美國第51個州。
在特朗普威脅要對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅後，杜魯多突然造訪佛羅里達州，並在海湖莊園與特朗普共進晚餐。
《霍士新聞》12月2日引述消息人士報道，特朗普在晚宴上提出要求。他對杜魯多說，加拿大允許大量毒品和人口越境，包括來自70多個不同國家的非法移民，辜負美國邊境；他還估計，美國對加拿大的貿易逆差達到1000億美元（約7783億港元）。
特朗普表示若加拿大不能解決邊境問題和貿易逆差，將在上任第一天對加拿大徵收25%的進口關稅。
杜魯多稱，這麼做會摧毀加拿大經濟。但特朗普不以為然，反問對方：「所以你們國家不向美國敲詐1000億美元，就活不下去？」他接着建議加拿大成為美國第51個州，此話一出，杜魯多和現場其他人便緊張地大笑起來。
特朗普繼續說道，儘管總理是一個更好的頭銜，但杜魯多仍可以當「第51州」的州長。他還建議把加拿大分成「保守州」和「自由州」。