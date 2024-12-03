杜魯多批關稅扼殺經濟　美媒：特朗普建議加拿大當美國第51州

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月29日到海湖莊園（Mar-a-Lago）造訪美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。美媒12月2日報道，杜魯多表示對加徵收25%關稅將毀掉加美經濟，特朗普調侃加拿大不如成為美國第51個州。



在特朗普威脅要對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅後，杜魯多突然造訪佛羅里達州，並在海湖莊園與特朗普共進晚餐。

《霍士新聞》12月2日引述消息人士報道，特朗普在晚宴上提出要求。他對杜魯多說，加拿大允許大量毒品和人口越境，包括來自70多個不同國家的非法移民，辜負美國邊境；他還估計，美國對加拿大的貿易逆差達到1000億美元（約7783億港元）。

特朗普表示若加拿大不能解決邊境問題和貿易逆差，將在上任第一天對加拿大徵收25%的進口關稅。

2019年12月4日在英國沃特福德舉行的北約峰會上，美國總統特朗普在北大西洋公約組織全體會議上與加拿大總理杜魯多進行談話。（Reuters）

杜魯多稱，這麼做會摧毀加拿大經濟。但特朗普不以為然，反問對方：「所以你們國家不向美國敲詐1000億美元，就活不下去？」他接着建議加拿大成為美國第51個州，此話一出，杜魯多和現場其他人便緊張地大笑起來。

特朗普繼續說道，儘管總理是一個更好的頭銜，但杜魯多仍可以當「第51州」的州長。他還建議把加拿大分成「保守州」和「自由州」。