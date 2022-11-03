朝鮮又射3導彈或飛越日本上空　日政府發布緊急警報促3地居民避難

韓媒11月3日報道韓國聯合參謀本部稱朝鮮向東部海域發射不明彈道導彈之際，日本政府罕有地發出警報。



韓聯社3日引述韓聯參消息指，朝鮮3日向東部海域發射1枚彈道導彈，疑似是中遠程彈道導彈，韓軍正分析射程、導彈飛行高度及速度等具體參數。這是尹錫悅政府成立以來朝鮮第19次射彈。

韓聯參其後稱，朝鮮向東海再發射1枚不明彈道導彈。

報道引述分析稱，朝鮮或是以美韓舉行「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍事演習為由發射導彈挑釁。

日本政府3日啟用國家即時警報系統，促宮城縣、山形縣和新潟縣居民避難，原因是朝鮮導彈發射。政府稱，導彈可能飛越日本上空。

↓日本NHK播放緊急警報↓

JR東日本表示，在新潟和山形的列車受國家警報影響停止服務，目前正逐步恢復運營。

第一枚導彈

根據日本放送協會（NHK）、日本防衛省和日本海上保安廳，朝鮮3日上午7時39分左右發射疑似彈道導彈，上午7時48分左右，彈道導彈已飛越通過太平洋，上午8時41分相信已墜落。

日本海上保安廳上午8時51分第3次發布關於朝鮮發射彈道導彈的公告，稱相信朝鮮第2和第3次發射的導彈均已墜落。

根據韓聯社較早前統計，朝鮮2022年迄今已發射30枚導彈，其中11月2日4次，11月3日1次。

朝鮮11月2日一天之內分4輪發射約25枚導彈，韓聯社指是「前所未有」，其中1枚短程彈道導彈更是飛越海上邊界，首次落在東部海域北方界線以南的韓國領海附近，韓國批評朝方此舉是侵犯韓方領土。朝鮮同日還向東部海域緩衝區發射100多發炮彈。