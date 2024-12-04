韓國戒嚴｜美國務院稱事前未獲通知　坎貝爾：盼和平解決政治爭端

韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴令，目前國會已通過一項動議，要求解除他宣布的戒嚴令。對此，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，美方高度關注事態發展，並期望任何政治爭端能以符合法治與和平的方法解決。美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）則強調，美國沒有事先收到通知。



美媒報道，坎貝爾指出，美國正尋求與韓方在各個層面接觸，並強調美國與韓國的聯盟依然是堅不可摧。

他補充，總統拜登（Joe Biden）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）目前不斷評估局勢的發展。不過正在訪問安哥拉的拜登則以未聽取全面簡報為由，拒絕發表意見。

2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，戒嚴部隊駐紮在國會外。（Reuters）

另外，帕特爾指出，美方事前未獲韓國通知，並表示「我們現在的重點是繼續監測當地局勢，並期望此事能夠在符合法治的情況下全面和平解決」。