韓國戒嚴｜尹錫悅引發史上最笨拙的政變　彈劾下台避不了？

韓國時間12月3日晚上10時40分左右，總統尹錫悅突然宣布將在大約20分鐘之後實施戒嚴令，聲稱要剷除親朝鮮勢力和保衛自由憲政秩序，指責在野共同民主黨多數控制的國會是立法獨裁、企圖推翻自由民主體制。這是1987年韓國解嚴以來首次宣布戒嚴－－但在不足六個小時之後，這也將變成韓國史上，甚至是世界史上最「短命」政變。

戒嚴司令部司令、國防部陸軍參謀總長朴安洙隨即發布命令，禁止包括國會在內的政治活動，禁止集會、示威、罷工（包括持續大半年的醫生罷工），禁止炮製假新聞、操縱輿論，所有新聞與出版活動都會受到戒嚴司監控。

不過，人民馬上到國會聚集，議員們也大體上能以證件進入國會（但共同民主黨領袖李在明似乎要爬越圍欄才能進入國會），而媒體繼續傳播反對派的言論。李在明，以至尹錫悅所屬的國民力量領袖韓東勳，都一同反對戒嚴令。

到當時時間4日凌晨1時左右，全體300名國會議員中有190位包括執政黨和在野黨派在內的議員已到國會出席緊急投票，根據憲法中國會能以過半數推翻戒嚴令的規定，一致投票推翻尹錫悅的戒嚴令。

韓國戒嚴：12月4日清晨，大批民眾在國外聚集。（Reuters）

雖然國會投票之後，還需要總統正式取消戒嚴令，但此前在戒嚴令實施後進入國會的軍人已經開始離開。美國拜登當局已同尹錫悅政府保持距離、表明不知情，而上街反抗戒嚴的示威民眾卻愈來愈多。

終於到了當時時間大約清晨4時30分，等了三個多小時的尹錫悅終於決定「認輸」，按照憲法規定按受國會解嚴的投票，公開宣布解降不足六個小時前宣布的戒嚴令。

從現況來看，這場「政變」看起來已經失敗告終。這也可能是世界歷史上實行時間最短的戒嚴令。

2022年以極低得票差距擊敗李在明上台的尹錫悅及其妻子金建希，一直以來醜聞纏身、民望低落。尹錫悅口講自由、民主，卻一直針對對他作負面報道的媒體（韓國新聞自由排名在其兩年多任內跌了十多位），也似乎利用檢察當局打擊像李在明之類的政敵。而金建希的醜聞更是持續不斷，從收受名牌手袋到涉嫌幕後干預選舉人選都有。

本年以來，醫生罷工大半年未解決、朝韓關係每下愈況等，也進一步打擊尹錫悅的民望。根據11月底韓國蓋洛普的民調，只有19％人滿意尹錫悅的表現，不滿者高達72％。

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悅的戒嚴令。（Reuters）

本年4月的國會選舉，國民力量大敗，共同民主黨繼續控制多數（170席），反對黨派一共有192席。反對派一直推動彈劾案，針對尹錫悅本人，以至其他被指違法的官員，而且也同時推動針對金建希等人的調查。在來年的預算之爭中，反對派也扣減了4.1萬億韓元。這些反對派的行動在尹錫悅宣布戒嚴之時也被提及。

早在本年7月，一個要求彈劾尹錫悅的網上聯署已經籌集到超過100萬人支持。不過，由於通過彈劾的門檻是國會三分之二議員支持，而國民力量就控制了國會300席的108席，如果沒有同黨倒戈，尹錫悅是「罵不倒」的。而且，就算總統遭到彈劾，還需要憲法法院審理才能解除其職務，當中必需涉及重大違反憲法或法律的證據。

2004年盧武鉉就被彈劾過，最終被暫停職務63天後獲憲法法院駁回。而韓國史上唯一一次成功以彈劾讓總統免職的事例就只有2016年被國會彈劾、2017年被法院裁定彈劾成立的朴槿惠。

韓國戒嚴：12月4日清晨，大批民眾在國會外留守抗議戒嚴令。媒體報道指聚集人數愈來愈多。（Reuters）

一直以來，分析普遍認為，就算尹錫悅民望低落、他本人和妻子醜聞纏身、施政失敗，要把他彈劾下台還是一個不可能的任務，韓國人民大概只好等他只得一屆的五年法定任期完結。

不過，這次尹錫悅突然豪賭一場宣布戒嚴，卻為「一石二鳥」地為他自己的彈劾案開路。一方面，尹錫悅本來就同韓東勳鬧不和，這次推翻戒嚴令的投票背後也有國民力量議員支持，恐怕要多找至少8名議員倒戈贊成彈劾將不會是一件難事。另一方面，尹錫悅自己無緣無端宣布戒嚴，甚至有可能試圖不理國會投票而繼續試圖硬推戒嚴，已足以構成他違反憲法的罪證，憲法法院並無攔阻彈劾之理。

尹錫悅宣布解嚴之後，共同民主黨等反對黨派已經表明，如果尹錫悅不馬上請辭，將會提出彈劾案，要求在72小時內表決。國民力量領袖韓東勳已經代表執政黨為尹錫悅的行為道歉，尋求尹錫悅退黨，並要求主張以戒嚴解放政治僵局的國防部長金龍顯辭職。

韓國最大公會發動無限期罷工要求尹錫悅下台。總統府幕僚也紛紛請辭。

這一次，試圖以戒嚴奪權不成的尹錫悅大概已經為自己的總統生涯提早劃上句號。