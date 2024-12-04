特朗普班底｜再有提名人退出　佛州縣警長放棄出掌緝毒局

美國候任總統特朗普（Donald trump，又譯川普）提名出任新政府緝毒局（DEA）局長的佛州希斯堡縣（Hillsborough）警長柯羅尼斯特（Chad Chronister），於12月3日宣布退出提名。這是繼前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）退出成為司法部長提名人後，再有特朗普提名人選放棄。



柯羅尼斯特在社交平台發帖稱，被當選總統提名擔任緝毒局局長，是他一生的榮幸。但在過去的幾天裡，隨著此職務的重要性展現，「我得出的結論是，恕我必須退出考慮」 。

他又表示，希望繼續留在佛州坦帕灣（Tampa Bay）地區，為當地社區工作。他指出，當地還有很多工作要做，他哀心感謝特朗普的提名和支持，並期待繼續擔任希斯堡縣的警長。

據《華盛頓郵報》此前報道，柯羅尼斯特任職希斯堡縣警局已32年，在全國範圍鮮為人識。他於2017年出任警長，並在2018年、2020年及今年分別成功連任。