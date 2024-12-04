敘利亞軍稱已殲滅200名武裝分子 重創多處目標
撰文：聯合早報
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敘利亞軍方發聲明稱，在過去24小時內，政府軍在作戰中擊斃至少200名反對派武裝和極端組織成員，並擊落約20架無人機。
新華社報導，聲明指出，政府軍在敘利亞西北部伊德利蔔省和中部哈馬省北部地方，依託多種地面火力和戰機持續打擊反對派武裝。此次行動摧毀了反對派的一個指揮中心、三個彈藥庫及數十輛裝甲車。此外，政府軍的大量增援部隊已抵達哈馬省北部的前線陣地。
據敘利亞媒體「沙姆調頻」星期二（12月3日）報導，政府軍在哈馬省北部、西北部及東北部的三條戰線與反對派武裝激烈交火。目前，東北部戰線的政府軍已將反對派武裝阻止在距離哈馬市區15公里以外的地區。
同時，軍方否認反對派武裝進入哈馬市的傳聞，稱附近地區的爆炸聲系政府軍針對哈馬省北部及伊德利卜省南部反對派補給線發動轟炸所致。
過去幾天，敘利亞政府軍和俄羅斯加大空襲北部反對派武裝控制的伊德利蔔。根據總部設在倫敦的敘利亞人權觀察組織統計，連日來的戰鬥已經造成超過457人死亡，包括至少72名平民。
聯合國人道主義事務協調廳日前稱，截至11月30日，伊德利蔔和阿勒頗北部已有超過4萬8500人流離失所，其中過半是孩童。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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