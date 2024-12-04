敘利亞叛軍逼近中部城市哈馬 伊朗外長稱不排除派兵支援政府軍
撰文：蕭通
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敘利亞局勢不穩， 叛軍繼上週突然佔領阿勒頗（Aleppo）後，12月3日發起進攻，逼近中部主要城市、大馬士革以北的哈馬（Hama）。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi ）表示，如果敘利亞政府提出要求，伊朗會向考慮敘利亞派遣軍隊支援。另外，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）同日與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通話，也稱要盡快結束敘利亞境內的「恐怖主義侵略」。
路透社報道，綜合叛軍和敘利亞人權組織消息，叛軍已佔領了哈馬以北幾英里處的多條村莊。敘利亞官方媒體表示，政府軍的增援部隊已抵達該地區。
報道又引述伊拉克和敘利亞消息稱，獲伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織， 約有數百人已於2日進入敘利亞，以支援敘利亞政府軍，但真主黨（Hezbollah ）暫不打算派員聲援。
伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia Al-Sudani ）表示，伊拉克不會是旁觀者，並指責以色列對敘利亞的攻擊，對政府軍打擊叛軍構成障礙。
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