敘利亞叛軍逼近中部城市哈馬　伊朗外長稱不排除派兵支援政府軍

敘利亞局勢不穩， 叛軍繼上週突然佔領阿勒頗（Aleppo）後，12月3日發起進攻，逼近中部主要城市、大馬士革以北的哈馬（Hama）。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi ）表示，如果敘利亞政府提出要求，伊朗會向考慮敘利亞派遣軍隊支援。另外，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）同日與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通話，也稱要盡快結束敘利亞境內的「恐怖主義侵略」。



圖為2024年12月3日，敘利亞阿勒頗民眾圍著一輛卡車領取麵包。（Reuters）

圖為2024年12月3日，自敘利亞阿勒頗逃離的民眾，在Tabqa以帳篷暫時棲身。（Reuters）

路透社報道，綜合叛軍和敘利亞人權組織消息，叛軍已佔領了哈馬以北幾英里處的多條村莊。敘利亞官方媒體表示，政府軍的增援部隊已抵達該地區。

報道又引述伊拉克和敘利亞消息稱，獲伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織， 約有數百人已於2日進入敘利亞，以支援敘利亞政府軍，但真主黨（Hezbollah ）暫不打算派員聲援。

伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia Al-Sudani ）表示，伊拉克不會是旁觀者，並指責以色列對敘利亞的攻擊，對政府軍打擊叛軍構成障礙。