韓國戒嚴後「罐頭銷量狂升330%」　便利店揭這種人最多　不是遊客

韓國總統尹錫悅「6小時戒嚴」引發國際震驚與關切，也讓全國民眾陷入恐慌與不安。



不僅便利店的民生用品需求瞬間暴增，「罐頭類食品」銷售量更飆漲逾330%，而消費者主要都是經歷過戒嚴的50、60歲民眾。

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根據《韓聯社》報道，A便利店透露，從3日晚間11時至4日午夜，短短1小時之內，全國所有分店的罐頭食品銷售額，比上周同時段飆漲337.3%。

其他銷售量暴漲的商品，包括袋裝麵253.8%、礦泉水141%、即食米飯128.6%、電池40.6%、常備藥品39.5%等：

以住宅區便利店為主，生活必需品、尤其是緊急食品的需求大幅增加。

同一時段內，B便利店的即食飯銷售量激增70%，礦泉水與泡麵銷售量也提高50%以上，顯示出對於食品的需求增加。

業界分析指出，尹錫悅總統3日晚間宣布戒嚴之後，消費者們立刻開始儲備緊急糧食。此外A便利店該時段的消費者年齡層，主要集中在50至60歲，正是經歷過1980年代戒嚴的族群：

反映了這一世代的不安心理。

韓國經歷六小時戒嚴後，2024年12月4日早上，韓國首爾，人們參加集會，要求韓國總統尹錫悅下台。（路透社）

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