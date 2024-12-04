韓國最大在野黨最高委員：戒嚴令旨在避免第一夫人金建希入獄

韓國媒體報道，共同民主黨首席最高委員金珉奭表示，總統尹錫悅突然頒布緊急戒嚴令的最大動機是避免第一夫人金建希鋃鐺入獄。



韓國文化廣播公司電視台（MBC）12月4日報道，最大在野黨首席最高委員金珉奭接受訪問時指，他認為總統尹錫悅和國防部長金龍顯都參與了這個決定。他又對尹錫悅在昨晚的演說中使用「反國家力量」，以及尹錫悅處理整件事的手法提出質疑。

對於共同民主黨正在彈劾尹錫悅的情況，金珉奭反問：「處於緊急狀態的總統要如何領導國家事務？既然人民已經提出了這個訴求，我認為有良心的共同民主黨成員別無選擇，只能盡力滿足民眾的要求。」

圖為2024年6月25日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希在大邱出席韓朝戰爭爆發74周年紀念活動。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

金建希早在尹錫悅競選時，有關她曾當陪酒小姐、整容、虛報履歷等新聞已躍登媒體版面，之後又捲入「手袋門」、碩士論文涉嫌抄襲的醜聞，民眾對她的好感所餘無幾，讓她成為丈夫的政治負資產。

今年5月，韓國檢方組建專案小組，就金建希涉嫌違反《關於禁止接受不正當請託和財物的法律》（反貪法），2022年收受旅美牧師崔在英（音譯）的賄賂——1個價值相當於300萬韓圜（約1.6萬港元）的Dior手袋展開全面調查。