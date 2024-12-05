法國民議會通過不信任動議　巴尼耶政府倒台　成62年來首例

由於法國總理巴尼耶（Michel Barnier）援引憲法第49.3條繞過國會來推行社會保障預算法案（Social Security Financing bill），引發反對派的彈劾動議。法國國民議會12月4日下午4時（香港時間下午11時）就左右翼在野黨提出、2項對政府的不信任動議進行辯論和表決，最後以311票通過該動議，成為法國62年來首名因不信任動議而跨台的總理。



路透社4日報道，隨着不信任動議的通過，巴尼耶必須向總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）遞交辭呈，預料他將於5日上午辭職。這使得他的政府只維持了約三個月，成為自1958年以來法國最短的政府任期。

在開始進行投票前，法國社會黨國會領袖瓦洛（Boris Vallaud）表示，如果不信任動議獲通過，該黨將採取「負責任」的行動以組建新政府，並呼籲建立一個排除極右翼、跨政治派別的聯盟。

極右翼政黨國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）早前表明，其黨派支持對現屆政府的不信任動議，並提到如果巴尼耶政府倒台，她們將支持一項緊急法令，將2024年預算的稅收和支出條款推遲到2025年。

2024年12月4日，法國國民議會就左右翼在野黨提出、2項對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議進行辯論和表決，該動議最後以311票獲通過。圖為巴尼耶在辯論環節發表演講。（Reuters）

路透社4日稍早引述3名消息人士稱，如果不信任動議獲通過，馬克龍計劃迅速任命新總理。

其中一名消息人士則表示，馬克龍希望在7日舉行的巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral）重開儀式前作出新任命。

2024年12月4日，法國國民議會就左右翼在野黨提出、2項對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議進行辯論和表決，該動議最後以311票獲通過。（Reuters）

法國近年因稅收低於預期、支出超標，導致公共財政急劇惡化，巴尼耶在2025年預算案中透過加稅、削減支出等來控制財政赤字，但引起不滿。

巴尼耶政府2日決定動用憲法第49.3條來強推社會保障預算法案。法國憲法第49.3條允許政府在不經投票的情況下推動政府擬議的社會保障預算獲得通過，不過，此舉亦有可能引起觸發不信任投票程序，議員可以選擇在24小時內提出不信任動議，並必須在48小時內進行投票；如果動議成功，立法將被否決，政府將被視為垮台。