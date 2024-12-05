駐日美軍成立太空軍　加強監視應對中朝俄3國太空軍事活動

日媒12月4日報道，駐日美軍當日宣布成立太空軍，目的在於加強其在太空的警戒監視和反應能力，以應對利用太空領域作軍事用途的中國和俄羅斯、以及推進核武與導彈開發的朝鮮等挑戰。



日本共同網4日報道，太空軍首任司令勞頓（Ryan Laughton）當日在美軍橫田基地的成軍儀式上致辭稱，此舉將塑造美日同盟安全保障的未來。

駐日美軍司令約斯特（Stephen Jost）則表示，旨在破壞國際秩序的國家日益加強它們在太空的活動，這更加突顯駐日美軍成立太空軍的重要性。

2024年4月5日，在日本首相岸田文雄將對美國進行國事訪問前夕，白宮外已裝置日本和美國國旗。（Reuters）

報道引述駐日美軍和日本防衛省介紹，太空軍將繼續使用現有設施，沒有新設雷達、天線及部署飛機等計劃。

駐日太空軍將向陸海空軍及海軍陸戰隊等現有駐日美軍部隊，提供有關太空警戒監視及應對攻擊的知識，還負責與防衛省、航空自衛隊宇宙作戰群等展開協調。

駐日太空軍也計劃與2022年12月創立的美國駐韓太空軍合作。