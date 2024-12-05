特朗普班底｜前理事阿特金斯獲提名SEC主席　為加密貨幣支持者

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）12月4日公布，將提名阿特金斯（Paul Atkins）出任美國證券交易委員會（SEC）主席，取代現任的根斯勒（Gary Gensler）。阿特金斯為SEC前理事，屬傳統保守派財經人物，推崇加密貨幣及提倡減少監管。



圖為2024年6月5日，美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒（Gary Gensler）在美國紐約接受路透社採訪。（Reuters）

特朗普在網上公布提名，稱阿特金斯相信穩健創新的資本市場，能夠滿足投資者的需求，並為美國經濟提供資本。此外，他亦明白數碼資產及其他創新，對令美國變得更偉大的重要性。

現任SEC主席根斯勒，任內簽署了40多項旨在提高透明度、降低風險和消除華爾街利益衝突的規則，且起訴了多家被指藐視SEC規定的加密貨幣公司。

路透社報道，外界預期阿特金斯上場後，將檢討及變更根斯勒任內推出的措施，並會對加密貨幣業界採取更溫和態度。

圖為2024年7月27日，特朗普出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

阿特金斯現任Patomak Global Partners行政總裁，這是他於2009年創立、總部位於華盛頓的策略和風險管理顧問公司，專門為銀行、金融科技公司和投資公司等提供諮詢服務，客戶包括德意志銀行（Deutsche Bank）和芝加哥期權交易所（Chicago Board Options Exchange ）等。

阿特金斯與SEC有深厚淵源。1990年代初，他是兩位前主席Richard Breeden和Arthur Levitt的幕僚。2002年，阿特金斯被時任總統小布殊（George W. Bush）任命為SEC理事，出任至2008年。