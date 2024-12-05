普京稱中國是俄羅斯長期經貿伙伴　冀與西方國家實現關係正常化

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）表示，俄羅斯今年頭10個月的經濟增長達百分之4.1。他強調，無論烏克蘭局勢如何發展，俄羅斯都會不斷發展與中國的關係，中國是俄羅斯的長期伙伴。



普京出席一個投資論壇時指出，俄羅斯與中國去年貿易額超過2,400億美元（約1.87萬億港元），近九成交易以盧布和人民幣進行。他形容中國是俄羅斯長期經貿伙伴，無論烏克蘭局勢如何，俄羅斯都會不斷發展與中國的關係。

普京又說，2022年一些國家想對俄羅斯展開包括經濟在內的戰略打擊，但已經失敗，俄羅斯經濟在經歷了一段困難時期後不但已全面復甦，並出現了結構性變化。與許多西方國家相比，俄羅斯失業率處於歷史新低，僅為2.3%。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

對於美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），普京指，特朗普不需要意見和建議，他表示，拜登政府做了很多破壞美元在世界舞台影響力的事情，美國依靠美元獲取本身利益，而剝削其他國家的經濟，金磚國家重視推動建立統一的數字支付系統。

普京重申，希望與西方國家實現關係正常化，亦不會阻礙西方國家公司重返俄羅斯市場。