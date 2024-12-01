普京21歲神秘私生女定居巴黎？傳修讀藝術管理　用化名當DJ

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）向來以強人姿態在國際聞名，且對家庭等私生活一向相當低調，不過近日有媒體披露在俄烏戰爭爆發不久之後便銷聲匿跡的普京的小女兒，疑似是用化名、遠赴法國巴黎唸書，平時還有擔任DJ的身分，消息曝光後引起討論。



克里沃諾吉赫與普京被指相似。（X@Mixmag）

《紐約郵報》報道，普京現年21歲的小女兒克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh）被媒體披露使用羅佐娃（Luiza Rozova）和魯德諾娃（Elizaveta Olegovna Rudnova）等化名在巴黎生活、工作，她就讀的是「法國文化藝術管理學院」（ICART Paris），平時也在擔任DJ的工作。

現年72歲的普京過去對自己的家庭、尤其是孩子守口如瓶，很少提及他們的活動，甚至很少承認他們的存在，目前廣為人知的是他與前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）生下39歲基因學家瑪麗亞（Dr Maria Vorontsova）及37歲數學家卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova），另外也有傳聞說普京跟前奧運體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）育有2子，但被克里姆林宮否認。

至於克里沃諾吉赫，長期以來一直有消息披露她是普京與情婦、曾擔任清潔工的斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）所生下的私生女，克里沃諾吉赫的出生證明上沒有生父的資料，但她的中間名（通常是父親名字）為弗拉基米羅夫娜（Vladimirovna），這剛好意味著「弗拉基米爾的女兒」，似乎間接證實她真的是普京的女兒。

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如今克里沃諾吉赫被披露使用化名在巴黎生活，其中「魯德諾娃」這個化名被解讀是為了假裝自己是普京密友、已過世的魯德諾夫（Oleg Rudnov）的親戚，再度印證普京不希望外界過問家務事的特點。

事實上，克里沃諾吉赫過去在俄羅斯國內是為頗有名氣的網美，起初更是因為長相與普京相似而開始有謠言稱她是其私生女，不過隨着2年前的俄烏戰爭爆發，克里沃諾吉赫這段時間以來都沒有出現在大眾視野，如今被媒體披露動向，再度引發外界對普京家庭的好奇。

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