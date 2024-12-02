普京簽署聯邦預算 明年軍費創新高飆28.3%
撰文：蕭通
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）已簽署2025年至2027度的聯邦預算，當中包括明年軍事開支增加28.3%。不過，預算案幾乎三分之一內容不公開，被視為蘇聯解體以來最秘密的一次。
政府網站發布的一份文件顯示，2025年預算中約有32.5%、即13.5萬億盧布（約9,800億港元）分配到國防開支，為歷來最高金額，比今年多出28.3%。
政府承認，莫斯科將針對烏克蘭的特別軍事行動，以及社會民生需求、技術發展同列預算的優先事項。俄羅斯聯邦會議此前已經批准該預算案。
同日新任歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於上任首日到訪基輔，以顯示對烏克蘭的支持，並重申歐盟近日已承諾增加對烏克蘭的援助，包括將撥款42億歐元；以及利用俄國遭凍結資產，每月資助烏克蘭15億歐元。
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