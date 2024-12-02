普京簽署聯邦預算　明年軍費創新高飆28.3%

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）已簽署2025年至2027度的聯邦預算，當中包括明年軍事開支增加28.3%。不過，預算案幾乎三分之一內容不公開，被視為蘇聯解體以來最秘密的一次。



圖為2024年11月21日，烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭俄羅斯導彈攻擊，有建築物遭擊中受損。 （Reuters）

政府網站發布的一份文件顯示，2025年預算中約有32.5%、即13.5萬億盧布（約9,800億港元）分配到國防開支，為歷來最高金額，比今年多出28.3%。

政府承認，莫斯科將針對烏克蘭的特別軍事行動，以及社會民生需求、技術發展同列預算的優先事項。俄羅斯聯邦會議此前已經批准該預算案。

圖為2024年12月1日，新任歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）訪問烏克蘭首都基輔，並與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。（Reuters）

同日新任歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於上任首日到訪基輔，以顯示對烏克蘭的支持，並重申歐盟近日已承諾增加對烏克蘭的援助，包括將撥款42億歐元；以及利用俄國遭凍結資產，每月資助烏克蘭15億歐元。