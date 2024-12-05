韓國執政黨黨魁要求尹錫悅退黨

韓國執政黨、國民力量黨黨魁韓東勳要求總統尹錫悅退黨，但他表明，執政黨會阻止反對派主導的總統彈劾動議。



法新社引述韓東勳星期四（12月5日）的話說，他已要求總統尹錫悅退出國民力量黨。

韓東勳告訴記者，他的政黨「並沒有試圖為總統違憲的戒嚴令辯護」。他也說：「我們將努力阻止這項彈劾（議案）通過。」

韓東勳在尹錫悅宣佈戒嚴後就直言，實施緊急戒嚴是錯誤的，並稱「將同國民一同阻止」。

12月4日，韓國民眾在首爾舉行燭光守夜遊行，譴責總統尹錫悅頒佈戒嚴令，並要求他辭職。(Reuters)

尹錫悅星期二（3日）晚10時23分通過電視直播宣佈戒嚴令，國家進入軍事管制。韓國戒嚴司令官、陸軍參謀總長朴安洙通過《戒嚴司令部佈告令》正式宣佈，從當晚11時起，全境實施戒嚴措施。按照戒嚴令，所有媒體受軍事檢查；所有政治活動一概禁止，包括集會和示威；國會、地方議會和政黨活動被禁；所有醫務人員必須在48小時內回返工作崗位。

尹錫悅宣佈緊急戒嚴令後，國防部和國家員警廳召集高層緊急會議。

對此，韓國國會4日淩晨召開緊急全體會議，就「要求解除緊急戒嚴令」表決。190名議員出席了此次會議，並全員投贊成票，韓國國會議長禹元植隨後宣佈緊急戒嚴令無效。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

