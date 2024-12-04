韓國戒嚴｜民進黨發文力挺製｢綠色恐怖｣ 　韓網民：台灣人太瘋狂

韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴令，稱要消滅「親朝勢力」，以保護自由的憲法秩序。然而在戒嚴令頒布6個小時後，韓國國務通過解除緊急戒嚴令的決議案，尹錫悅最終宣布召開國務會議取消戒嚴令。這是韓國自1980年以來首次宣布戒嚴。



就在尹錫悅發布戒嚴令後，台灣民進黨團在社交媒體發文附和尹錫悅宣布戒嚴的行為，表示，台灣立法院也存在各種問題，如藍白兩派刪國防預算等。雖然文章被緊急刪除，不過還是被轉載至韓國論壇，引發韓網民震驚。



民進黨團昨晚（3日）發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

文章似有支持尹錫悅戒嚴，並與台灣政壇對照，認為台灣立法院面臨同樣問題之意。此文一出，引起軒然大波，民進黨隨後立即刪去貼文。隨後再次發文解釋，「僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意」，不過還是表示「請在野黨適可而止」。

不過文章仍在韓國社交網站引起熱議。尤其台灣曾在1949年5月20日實施戒嚴，到1987年7月15日廢止，前後歷經長達38年，民進黨團的文章令韓國網民大呼「他們瘋了嗎？」

「唉，你都經歷過蔣介石的戒嚴了」

「更糟的是直接刪除文章」

「搞什麼啊，你們這些瘋子」

「哇，台灣人太瘋狂了」

「這些白痴，即使經歷了近40年的戒嚴和鐵拳獨裁統治，他們仍然想從別國的愚蠢行為中分一杯羹」

「真是太搞笑了，他們竟然換了位置」

「民進黨是要求結束國民黨戒嚴的政黨，哈哈，但後來他們忘了所有的記憶，支持韓國戒嚴，哈哈」



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在台灣島內，國民黨亦痛批民進黨發文稱，「很可惜民進黨不做務實行動，只看到民進黨團唯恐天下不亂的借題發揮」，並呼籲賴清德應立即向民眾道歉。

民眾黨4日也發表聲明指出，民進黨內心藏著戒嚴心態抵制藍白，包裝極權思維，非常不可取。任何時候都不可將戒嚴視為可輕易操作的議題，這個歷史的教訓，每一個人都應該謹記。

民眾黨立委張啟楷表示，民進黨是拿戒嚴恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，進一步激化台灣內部的對立。這樣的政治操弄不僅顯得輕佻，還凸顯了民進黨對國際事務認知的膚淺。