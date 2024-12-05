彈劾尹錫悅｜一文看懂彈劾流程　憲法法院成最大懸念？

韓國總統尹錫悅12月4日撤回史上最短的緊急戒嚴令後面對國內空前壓力要求他請辭，6大反對黨5日凌晨（周四）已提請國會發動針對尹錫悅的彈劾案。韓國會最快6日凌晨將可就彈劾案進行表決。《香港01》為讀者梳理尹錫悅彈劾案的流程和門檻。



尹錫悅彈劾案最快6日凌晨進行表決

韓聯社5日報道，來自韓國6大反對黨，共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨和社會民主黨，共190名議員及1名無黨派議員共191人發起的尹錫悅彈劾案於5日凌晨0時48分被提呈至國會全體會議。

韓國6大反對黨2024年12月4日下午2時43分提交彈劾尹錫悅的法案，該法案可能6日或7日舉行投票。（Reuters）

由於國會須在彈劾案提呈至全會24小時之後、72小時之內進行投票，6日凌晨0時49分之後，國會便可對該提案進行表決。據悉，反對派計劃儘可能提早表決彈劾案，若該提案獲得通過，尹錫悅將立即被停職。

國會彈劾總統門檻為200票 須執政黨至少8票倒戈方能通過

國會通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起，並需要三分之二以上在籍議員投贊成票。

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悅的戒嚴令。（Reuters）

韓國會共有300個議席，彈劾門檻為200票。由於非執政黨議席只有192席，彈劾案只有在執政黨國民力量8票「倒戈」的情況下才有機會獲得通過。

彈劾總統要過兩關 憲法法院法官人數不足成最大懸念

路透社4日報道，彈劾案一旦經國會投票通過，將交由憲法法院審理，期間總統將停職，改由總理韓德洙代為執行總統職務，直至憲法法庭作出裁決。

報道指，彈劾案除了須獲得國會投票通過，亦須獲得憲法法院法官投票通過。憲法法院原本由9名法官組成，但目前僅有6名法官在任，有3名法官從缺。儘管憲法法院已放寬至僅須7人就能審理彈劾案，但現時不清楚若法官人數不足，會否受理彈劾案。

韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

若尹錫悅遭憲法法院裁定彈劾案成立，或他最後自行請辭，韓國政府都須按照憲法規定，在60天內舉行大選，期間繼續由總理韓德洙暫代總統職務。

韓國史上僅1名總統遭彈劾下台 尹錫悅曾負責調查朴槿惠

圖為2022年5月10日韓國前總統朴槿惠出席新任韓國總統尹錫悅的就職禮。（Getty）

尹錫悅如今成為韓國史上第三位面臨彈劾的總統。

韓國國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在63天及91天後做出裁決，盧武鉉的彈劾案遭駁回，保住總統職務。朴槿惠的彈劾案則獲得通過，成為韓國史上唯一一位遭彈劾下台的總統。