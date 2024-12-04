韓國戒嚴：博彩網站開盤賭尹錫悅年底前下台　概率一度超這個數

韓國總統尹錫悅12月3日晚突然頒布戒嚴令，在被國會投票推翻後，又在數小時後解除戒嚴令。韓國有大量民眾4日上街示威要求尹錫悅下台，美國博彩網站亦來「湊熱鬧」，開出賭盤估尹錫悅會在年底前宣布辭職，概率一度在4日凌晨高達78%，其後回落。



美國博彩網站Polymarket開盤估尹錫悅將於年底前離職，概率一度高達78%：

2024年12月4日，美國博彩網站Polymarket開出賭盤，估韓國總統尹錫悅會在今年年底（12月31日）前宣布辭職，概率一度在4日凌晨高達78%，其後回落。（Polymarket官方網站）

Polymarket是一個基於區塊鏈的政治事件預測平台，過往曾因準確預測特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝出美國大選而受到關注。

2024年12月4日，美國博彩網站Polymarket開出賭盤，估韓國總統尹錫悅會在今年年底（12月31日）前宣布辭職，概率一度在4日凌晨高達78%，記者執筆時概率已回落到48%。（Polymarket官方網站）

尹錫悅3日晚向全國發表演說及宣布緊急戒嚴令，但在國會投票推翻廢除戒嚴令後，又匆匆撤回。

以共同民主黨為首的反對派4日已向尹錫悅展開彈劾程序，甚至有聲音指應以內亂罪拘捕尹錫悅。

大量民眾4日晚在首爾舉行集會，他們手持燭光和要求尹錫悅辭職的標語牌。

國防部長金龍顯已向尹錫悅提交請辭，外界密切關注尹錫悅會否回應民意下台。