韓國戒嚴：博彩網站開盤賭尹錫悅年底前下台 概率一度超這個數
撰文：王海
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韓國總統尹錫悅12月3日晚突然頒布戒嚴令，在被國會投票推翻後，又在數小時後解除戒嚴令。韓國有大量民眾4日上街示威要求尹錫悅下台，美國博彩網站亦來「湊熱鬧」，開出賭盤估尹錫悅會在年底前宣布辭職，概率一度在4日凌晨高達78%，其後回落。
美國博彩網站Polymarket開盤估尹錫悅將於年底前離職，概率一度高達78%：
Polymarket是一個基於區塊鏈的政治事件預測平台，過往曾因準確預測特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝出美國大選而受到關注。
尹錫悅3日晚向全國發表演說及宣布緊急戒嚴令，但在國會投票推翻廢除戒嚴令後，又匆匆撤回。
以共同民主黨為首的反對派4日已向尹錫悅展開彈劾程序，甚至有聲音指應以內亂罪拘捕尹錫悅。
大量民眾4日晚在首爾舉行集會，他們手持燭光和要求尹錫悅辭職的標語牌。
國防部長金龍顯已向尹錫悅提交請辭，外界密切關注尹錫悅會否回應民意下台。
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