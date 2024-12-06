加拿大六福珠寶店遭多名蒙面匪打劫　警方逮捕6名疑犯｜有片

位於加拿大多倫多萬錦市（Markham）一個商場內的六福珠寶店12月4日遭多名蒙面匪徒打劫，警方稱有目擊者看到，匪徒們當時手持鐵鎚砸碎店鋪內的玻璃櫃搶走不少財物。事件中無人受傷，警方目前已經拘捕6名疑犯。



加拿大廣播公司12月5日報道，當地警方表示，萬錦市Markville購物中心的六福珠寶店於4日中午約12時遭到多人打劫。

2024年12月4日，位於加拿大多倫多萬錦市一個商場內的六福珠寶店遭多名蒙面匪徒打劫，警方稱有目擊者看到，匪徒們當時手持鐵鎚砸碎店鋪內的玻璃櫃搶走不少財物。（X@jobinindia）

網上流傳的影片顯示，身穿黑衣的蒙面匪徒當時砸碎六福珠寶店的窗戶和大門，並搶走櫥窗內的珠寶。警方稱，他們尚未核實該影片真偽，但表示他們有留意到相關片段。

警方稱，疑犯們後來逃到一輛車內，開車時更撞上另一輛車。警方趕赴現場後，發現有數人正從該車輛逃走，警方隨即展開追擊，並在現場拘捕四人，其後在附近一間餐廳逮捕另外兩人。

警方透露，他們不知道接應疑犯的車內原本有多少人，目前正在努力確定涉事疑犯的確切人數。