加拿大六福珠寶店遭多名蒙面匪打劫 警方逮捕6名疑犯｜有片
撰文：劉耀洋
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位於加拿大多倫多萬錦市（Markham）一個商場內的六福珠寶店12月4日遭多名蒙面匪徒打劫，警方稱有目擊者看到，匪徒們當時手持鐵鎚砸碎店鋪內的玻璃櫃搶走不少財物。事件中無人受傷，警方目前已經拘捕6名疑犯。
加拿大廣播公司12月5日報道，當地警方表示，萬錦市Markville購物中心的六福珠寶店於4日中午約12時遭到多人打劫。
網上流傳的影片顯示，身穿黑衣的蒙面匪徒當時砸碎六福珠寶店的窗戶和大門，並搶走櫥窗內的珠寶。警方稱，他們尚未核實該影片真偽，但表示他們有留意到相關片段。
警方稱，疑犯們後來逃到一輛車內，開車時更撞上另一輛車。警方趕赴現場後，發現有數人正從該車輛逃走，警方隨即展開追擊，並在現場拘捕四人，其後在附近一間餐廳逮捕另外兩人。
警方透露，他們不知道接應疑犯的車內原本有多少人，目前正在努力確定涉事疑犯的確切人數。
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