日本驚現「眼鏡怪盜」！騎輕電單車扮問路　狂搶數十副

一向給人治安良好印象的日本竟出現當街搶劫事件！



據日本放送協會（NHK）11月2日報道，今年9月，一名20多歲的男子步行於東京新宿區落合街道上時，被一位騎乘輕便電單車（類似電動單車或電雞）的男子從後方逼近，隨後竟搶走他的眼鏡。

日本東京出現「眼鏡怪盜」，騎輕便電單車搶去數十副路人的眼鏡。（YouTube@ANNnewsCH）

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據了解，該名49歲男嫌為居住在東京新宿區、職業不詳的森徹，事發當時森徹先向受害者搭話並詢問「離這裏最近的車站在哪裏？」，假意離去後再次從背後接近受害者，並搶走對方的眼鏡。

日本警方表示，今年9月至10月期間便已接獲多宗民眾被騎著輕便電單車的男子搶走眼鏡的相關投訴，此次逮捕森徹後也在他家中查獲51副失竊眼鏡，儘管罪證確鑿，嫌犯卻對於一切調查保持沉默，令警方十分頭痛。

日本警視廳稱，這是東京首次逮捕涉及以「輕便電單車」犯案的搶奪事件，由於採取該手法的案件前所未見，警方只能持續追查這宗連續偷竊案的詳情及動機。

輕便電單車是一種帶有踏板、類似電動輔助單車的兩輪車輛，屬於使用電動馬達或發動機驅動的新型交通工具。

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深圳行人路上隨處可見龐大的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

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