加拿大最大宗黃金竊案拘6疑犯　多倫多機場盜走值過億港元金條

多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）2023年發生加拿大史上最大宗黃金竊案， 涉及6,600條共重400公斤、價值超過2,000萬加元（約1.13億港元）的黃金，另有共值250萬加元（約1,418萬港元）的外幣現鈔。多倫多警方4月17日公布，在案發一年後捕獲6名疑犯，仍在追蹤另外3人。



案發於2023年4月，由加拿大航空（Air Canada）貨運的黃金及現金，由瑞士蘇黎世飛抵多倫多後被偷走。加拿大和美國警方合作調查，捕獲6名疑犯，包括一名加拿大航空員工，他們涉嫌偽造空運單領走貨物。

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警方表示，已向疑犯提出超過19項指控，起獲一公斤黃金和約43.4萬加元（約246萬港元）的加拿大貨幣。此外，警方繳獲約65支槍，是利用盜竊所得購買。

警方相信被盜黃金可能已被熔化改造，很難追蹤。當局指出，疑犯中有5人在加拿大被捕，1人在美國落網，並已在加拿大國內對餘下3人出通緝令。

該批黃金及現鈔屬於瑞士Raiffeisen Schweiz銀行和貴金屬精煉公司Valcambi，負責護送的保安公司為總部位於邁阿密的Brinks。 Brinks已於2023年10月起訴加拿大航空，指控該公司疏忽。