美俄軍方高層上週罕有通話　討論全球地緣安全議題

外媒12月5日報道，美俄雙方證實，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）與美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）11月27日曾進行通話。布朗發言人早前曾表示，兩人就全球和地區安全議題進行討論，其中包括俄烏戰爭的情況。



路透社和美媒4日報道，布朗發言人4日在一份聲明中表示，這次罕見的通話是俄羅斯國防部提出，而且布朗同意不主動對外宣布這次通話。

2023年10月11日，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）在比利時布魯塞爾舉行的舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

發言人提到，布朗在通話中向格拉西莫夫表達對朝鮮參與俄烏戰事以及俄方在11月使用中程彈道導彈的擔憂。

發言人稱，2人也曾就美國允許烏克蘭向俄羅斯發射遠程ATACMS導彈進行討論。

2022年12月21日，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在俄羅斯莫斯科出席國防部委員會年度會議。 (REUTERS)

法媒5日報道，俄羅斯國防部同樣證實雙方進行通話的消息，並指格拉西莫夫在通話中向美方通報俄軍在地中海舉行的導彈發射和射擊演習的情況。

俄國防部在社交媒體Telegram稱，提供上述資訊的目的是希望避免因美國和北約船隻出現在俄軍演習區域附近而可能發生的潛在意外。