NASA：美國載人重返月球計劃再延期至2027年　強調仍搶先中國

美國媒體引述太空總署（NASA）報道，原定在2026年實行的載人重返月球的計劃將再度延後至2027年中，原因是防熱盾（heat shield）和困擾其獵戶座太空船（Orion）太空人等問題，但強調這個時間依然早於中國對外公布的2030年載人登月的計劃。



美國國家廣播公司（NBC）引述NASA12月6日報道，下一次阿緹蜜絲二號任務（Artemis II），即是派遣四名太空人環繞月球飛行的計劃，將推遲到2026年。報道指這項計劃已多次延後，而且嚴重超出原有的預算。

這項計劃最早在2017年公布，是NASA在月球建立長期基地的，並將這些經驗應用到最終登陸火星的任務中。

圖為2022年11月16日，美國太空總署（NASA）在佛羅里達州發射阿緹蜜絲一號（Artemis I）探月計劃火箭。（Reuters）

這項計劃的第一項任務阿緹蜜絲一號，在經過多次延後，在2022年成功抵達月球並折返的測試性無人飛行。

但團隊檢視數據後發現，獵戶座太空船的防熱盾出乎意料地遭到侵蝕，而其電子和生命維持系統也存在問題。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）5日在記者會上表示：「我們能夠在地球上發現這個問題，現在我們發現了根本原因，這使我們能夠設計出解決方案。」

2024年9月9日，美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）出席紀念美國宇航員的活動時發言。（X@SenBillNelson）

上述這些問題已嚴重推遲整個阿緹蜜絲計劃的時間表。載人飛越月球的阿緹蜜絲二號任務已從2025年9月延至2026年4月，而準備讓首位女性和有色人種太空人踏上月球的南極任務（South Pole），現在則推遲到2027年中進行。

尼爾森強調：「這仍將遠遠早於中國政府對外宣布的2030年目標，太空人的安全始終是我們決策中的優先考慮。這是我們的北極星（North Star），在準備好前我們不會升空。」