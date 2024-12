美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)12月5日宣布,提名PayPal前營運總監薩克斯(David Sacks)出任白宮人工智能及加密貨幣部門主管。



特朗普在社交平台發文,稱薩克斯會為加密貨幣業界定立法律框架,回應對方一直要求的明確指引,令業界可以在美國蓬勃發展。薩克斯亦會領導總統科學技術顧問委員會(Presidential Council of Advisors for Science and Technology)。

特朗普7月27日出席比特幣大會,承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。(REUTERS)

路透社報道,特朗普曾非常抗拒加密貨幣,但他在今屆大選期間改變立場,並承諾再度上台後將美國成為「加密貨幣之都」,以及建立比特幣國家庫存。

比特幣受惠於市場憧憬華府推動對加密貨幣市場友好政策,其價格在4日晚上首度升破10萬美元。