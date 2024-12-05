特朗普班底｜納瓦羅獲提名任高級貿易製造業顧問　屬對華貿易鷹派

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月4日公布，將任命在其首屆總統任期擔任白宮貿易顧問的納瓦羅（Peter Navarro）為高級貿易暨製造業顧問（Senior Counselor for Trade and Manufacturing）。



法媒4日報道，特朗普在社交媒體Truth Social寫道，在他第一任期時，很少人能比納瓦洛更有效或堅決地執行其兩項神聖任務—「購買美國貨，僱用美國人」（Buy American, Hire American）。

特朗普大讚，納瓦羅當年幫助他重新就北美自由貿易協定（NAFTA）和韓美自由貿易協定（KORUS）等不公平貿易協議進行談判，並快速推動其每一項關稅和貿易行動。

報道稱，納瓦羅是對華貿易強硬派，曾在共和黨全國代表大會（RNC）期間批評中國不按世界貿易組織（WTO）的規則行事，並主張美國要對中國祭高關稅制裁。

美國之音3日報導，納瓦洛著有多本透露其對華強硬的書籍，其中《致命中國》一書廣獲特朗普賞識。

納瓦洛在書中聲稱，中國透過操控貨幣和大幅補貼，向美國市場傾銷商品，傷害美國製造業和中產階級，並批評中方強迫美企轉讓知識財產權作為中國市場的准入條件，嚴重違反公平貿易原則。