Elon Musk助特朗普贏美國大選至少花費幾錢？　美媒：2.5億多美元

美媒12月5日引述聯邦文件稱，美國億萬富馬斯克（Elon Musk）花費超過2.5億美元幫助未來的美國總統特朗普（Donald Trump）贏得總統選舉。



《紐約時報》指：「馬斯克，世界上最富有的人，在今年大選的最後幾個月花超過2.5億美元幫助特朗普贏得總統選舉。」

報道引述文件顯示，馬斯克向美國政治行動委員會（PAC）捐贈高達2.39億美元的現金和實物。在總統競選的最後幾週，馬斯克還開出3張2500萬美元的支票並花費4050萬美元，向簽署支持憲法請願書的搖擺州選民開出法律上存在爭議的支票。

這間傳媒稱，馬斯克對美國大選的總支出尚不清楚，而且可能永遠也不會知道。

馬斯克這些年來在政治上變得愈來愈活躍，並且經常在他的X社交媒體上評論美國政治問題。