馬克龍開始尋找新拍檔　誰有機會接棒法國總理一職？

法國國民議會12月4日通過不信任動議，成功以311票推翻上任僅3個月的巴尼耶政府。總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）5日在電視演講中表示，他當日已接受總理巴尼耶（Michel Barnier）的請辭。馬克龍尋找新搭檔行動引發外界矚目，法國總理一職可能花落誰家，《香港01》為讀者梳理5名潛在接任總理的人選。



法國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）

據路透社12月5日報道，勒科爾尼原屬中右翼共和黨，在2017年轉投馬克龍陣營，支持其競逐總統大位，並成為馬克龍其中一位最堅實的盟友。

2024年11月25日，法國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在位於柏林的德國國防部出席有關加強歐洲安全和國防的會議後，現身聯合新聞發布會發言。（Reuters）

38 歲的勒科爾尼在剛倒台的巴尼耶政府中擔任國防部長，任內負責增加國防開支以及法國對烏克蘭的軍事援助。

法國媒體今年報道，勒科爾尼年內曾與馬克龍的主要政敵、來自極右翼國民聯盟（National Rally，RN）的馬琳勒龐（Marine Le Pen）共進晚餐，並就俄烏戰爭進行討論。勒科爾尼對會面予以否認。

資深政客貝魯（Francois Bayrou）

73 歲的貝魯是一位中間派退伍軍人，其所屬的民主運動黨 (Mouvement Démocrate，英文簡稱MoDem) 自2017年以來一直屬於馬克龍的執政聯盟。

圖為73歲的法國民主運動黨主席貝魯（Francois Bayrou），他曾3次競逐法國總統。 （路透社）

貝魯曾長期擔任西南部波城（Pau）的市長。貝魯的農村出身是其政治身份的核心，他2017年放棄第4次競逐總統，轉為支持馬克龍。

馬克龍2017年5月曾任命貝魯為司法部長，但數週後，貝魯因其政黨涉嫌在聘用國會助理時違法而被調查，引咎辭職。貝魯今年終於洗清詐騙的罪嫌。

前總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）

卡澤納夫曾是社會黨的高層，但由於對該黨決定與極左翼政黨「不屈的法蘭西」（Le France Insoumise，LFI）在選舉中結盟不滿，在2022年憤而退黨。

2017年2月22日，法國總理卡澤納夫北大發表演講。（中新社）

61歲的卡澤納夫曾在奧朗德（Francois Hollande）總統任期的最後數月擔任總理。在此之前，他曾擔任內政部長，負責漫畫諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）襲擊事件和2015年11月13日巴黎伊斯蘭武裝份子的恐襲事件。

路透社報道，選擇卡澤納夫的目的主要是鼓勵社會黨國會議員放棄與不屈的法蘭西（LFI）、綠黨和共產黨結盟，並擴大中間派執政集團。

馬克龍今年夏天敗選後，卡澤納夫曾出現在接任總理人選的名單中，但馬克龍最終選擇巴尼耶接任。

貝特朗（Xavier Bertrand）

59歲的貝特朗是一名中右翼政治家，領導法國北部去工業化地區，馬克龍一直試圖在該地區建立一個圍繞電動車電池的生態系統。

圖為法國上法蘭西大區議會（Regional Council of Hauts-de-France）主席貝特朗（Xavier Bertrand）。（X@xavierbertrand）

貝特朗曾在保守派總統希拉克（Jacque Chirac）和薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）的任期內擔任部長，並參加了2022年總統大選的共和黨初選。

巴魯安（Francois Baroin）

59歲的巴魯安是一位中右翼政客，其父親是已故總統希拉克的學生時期的朋友。

圖為法國特魯瓦（Troyes）市長巴魯安（Francois Baroin）。（X@francoisbaroin）

在2011年至2012年歐洲主權債務危機最嚴重的時候，巴魯安曾短暫任財政部長，其後亦曾擔任預算部長。2022年，他被任命為巴克萊法國公司的主席。

巴魯安自1995年起擔任特魯瓦市長。