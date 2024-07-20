齊吃生蠔染「創傷弧菌」美國網紅住院12天　逃出鬼門關卻痛失女友

美國知名YouTuber勒布朗（Billy LeBlanc）在IG上透露，他在和女友吃了生蠔後感到不適，原來是感染了致命的創傷弧菌（Vibrio Vulnificus， 俗稱海洋弧菌），住院12天才撿回一命，但女友卻不幸身亡，他在影片中悲痛表示：「我醒過來時她已經走了」。



根據《紐約郵報》報道，現年44歲網紅勒布朗過去靠著和前妻及3個女兒經營的YouTube頻道Bratayleys走紅，擁有高達700萬訂閱數，但是兩人卻在2019年離婚。隨後於2020年在個人頻道上宣布和女友克拉克（Natalie Clark）交往，兩人穩定交往已4年多。

美國知名YTR在和女友吃了生蠔後感到不適，原來是感染了致命的創傷弧菌。（instagram@justbillyleblanc）

不過14日勒布朗卻突然在擁有64萬人追蹤的個人IG上，宣布女友克拉克的死訊，並透露自己也差點死掉。勒布朗表示，當時他和女友吃了生蠔後，感染一種致命的創傷弧菌，不幸的是，克拉克沒能活下來，她去世了。

勒布朗的女友在吃了生蠔後染創傷弧菌，不幸過世。（instagram@justbillyleblanc）

「如果不即時治療，可能會在幾天內讓喪命」勒布朗在影片中說明，他們吃了生蠔後連續好幾天都不舒服，之後在加護病房躺了8天，前後住院長達12天，大部分的時間都意識相當模糊，當他醒過來時，女友已經走了。

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勒布朗悲痛奉勸所有人：

請緊緊抱住你所愛的人，你永遠不知道什麼時候會是你最後一次見到他們。

創傷弧菌是造成壞死性筋膜炎的常見致病菌之一，生長於熱帶及亞熱帶的海洋之中，又別稱為「海洋弧菌」。感染創傷弧菌的途徑有兩種，包含「食入含有創傷弧菌的食物，特別是未煮熟的海鮮，如：生蠔、生魚片、甲殼類等。」另外則為「皮膚傷口的接觸，如：被魚蝦或螃蟹刺傷、傷口接觸到海水等。」

若吃下含有海洋弧菌的海鮮，常見症狀包括腹瀉與嘔吐，嚴重可能截肢，死亡率約20%，絕不可以掉以輕心，有懷疑就應盡早就醫治療。

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