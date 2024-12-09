敘利亞變天｜以軍空襲政府軍設施　疑阻導彈等武器流向激進組織

敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統阿薩德（Bashar al-Assad），迫使對方逃離，並結束其家族在敘利亞叛長達數十年的獨裁統治。以色列同日對大馬士革發動空襲，目標為政府安全部門建築物。法新社報道，在反對派武裝佔領首都數小時後報道，部份建築物起火。



總部位於英國的敘利亞人權觀察組織表示，以色列的攻擊目標是大馬士革的的情報部門、海關和軍事總部。

路透社報道，以軍至少6次空襲城市Suweida北部的主要空軍基地，Suweida距離首都大馬士革東南方約90公里，基地儲存了大量敘利亞政府軍留下的火箭彈和導彈。消息人士告訴路透社，以軍攻擊似乎是為了防止這些武器落入激進組織手中。此外，以軍也轟炸了敘利亞南部的空軍基地。