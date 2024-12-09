敘利亞變天｜4人闖駐雅典大使館被捕　展示反對派旗幟慶祝

敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。希臘警方指出，當中有民眾闖入敘利亞駐雅典大使館，並於天台升起反對派旗幟。



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路透社報道，警方隨後進入大使館拘捕4人，但未拆除旗幟。希臘媒體報道稱，抗議者還撕毀了大使館內的巴沙爾肖像，但警方未有證實消息。

當天晚些時候，在雅典中央憲法廣場，數十名興高敘利亞反對派支持者，揮舞著反政府旗幟，跳舞並互相擁抱，另有一小群人在敘利亞大使館外慶祝。

有慶祝者表示，「我們的喜悅難以形容，55年可怕的獨裁統治終於結束了，獨裁者逃走了。」

圖為2024年12月8日，希臘雅典的敘利亞大使館被民眾闖入，並於樓頂展示反對派旗幟。（Reuters）

8日早些時候，有消息指巴沙爾已飛離大馬士革。他及妻子和兩個孩子現在下落不明。俄羅斯外交部表示，阿薩德在下令和平移交權力後，已卸任並離開該國。