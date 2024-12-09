敘利亞變天｜4人闖駐雅典大使館被捕 展示反對派旗幟慶祝
撰文：蕭通
出版：更新：
敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。希臘警方指出，當中有民眾闖入敘利亞駐雅典大使館，並於天台升起反對派旗幟。
+2
路透社報道，警方隨後進入大使館拘捕4人，但未拆除旗幟。希臘媒體報道稱，抗議者還撕毀了大使館內的巴沙爾肖像，但警方未有證實消息。
當天晚些時候，在雅典中央憲法廣場，數十名興高敘利亞反對派支持者，揮舞著反政府旗幟，跳舞並互相擁抱，另有一小群人在敘利亞大使館外慶祝。
有慶祝者表示，「我們的喜悅難以形容，55年可怕的獨裁統治終於結束了，獨裁者逃走了。」
8日早些時候，有消息指巴沙爾已飛離大馬士革。他及妻子和兩個孩子現在下落不明。俄羅斯外交部表示，阿薩德在下令和平移交權力後，已卸任並離開該國。
敘利亞變天｜以軍空襲政府軍設施 疑阻導彈等武器流向激進組織敘利亞變天｜多國表態冀和平解決 特朗普稱普京無興趣保護巴沙爾敘利亞｜華人親述戰亂：槍聲密集飛機一架接一架 大樓搶空遭燒毀敘利亞半世紀阿薩德政權兩周倒台 俄羅斯伊朗丟臉 好戲還在後頭敘利亞總統去向如何？俄羅斯：巴沙爾已離國 下令和平移交權力