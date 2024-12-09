以軍50年來首進佔敘利亞邊境緩衝區　內塔尼亞胡下令控制

俄羅斯衛星通訊社周日（8日）引述以色列軍方新聞處報道，以色列國防軍在敘利亞邊境緩衝區部署了部隊。這是自1974年以色列和敘利亞之間建立控制線的協議以來，以色列軍隊首次駐紮在緩衝區。

以色列軍方新聞處消息指，「鑑於敘利亞局勢，並根據對局勢的評估以及存在武裝分子潛入緩衝區的可能性，以色列國防軍在緩衝區和幾個必要防禦地點部署了部隊，以確保戈蘭高地居民點和以色列公民的安全。」以色列軍方強調，以色列國防軍不會介入敘利亞局勢。

敘利亞變天：2024年12月8日，以色列軍隊在敘利亞和以色列佔領的戈蘭高地之間的停火線附近集結。 (Reuters）

美國傳媒CNN報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8日表示，巴沙爾阿薩德（Bashar al-Assad）政府垮台是以色列對伊朗及其在黎巴嫩的代理人真主黨發動軍事行動的「直接結果」。他在訪問戈蘭高地時表示：「我與國防部長一起，在內閣的全力支持下，昨天指示以色列國防軍控制緩衝區及其附近主要地區。」，「我們不會允許任何敵對勢力在我們的邊境紮根。」

這是自1974年以色列和敘利亞之間建立控制線的協議以來，以色列軍隊首次駐紮在緩衝區，儘管他們過去曾短暫進入該地區。該緩衝區是敘利亞境內的非軍事區，由敘利亞政府管理，於1974年建立，由聯合國維和人員巡邏。以色列於1967年從敘利亞手中奪取戈蘭高地，並於1981年將其吞併。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

另據烏克蘭傳媒Odessa Journal報道，俄羅斯從敘利亞撤軍，把軍用船隻及餘下的武器運走。報道引述烏克蘭軍方情報機構稱，在失去對大馬士革的控制，並面臨拉塔基亞、哈馬和塔爾圖斯省反對派武裝的持續進攻後，俄羅斯軍方已從塔爾圖斯海軍基地撤回軍艦，阿薩德此前已將該基地授予莫斯科，以換取安全。