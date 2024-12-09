敘利亞變天｜美軍空襲75個ISIS目標 嚴防在敘利亞中部重整勢力
撰文：蕭通
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敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。美國中央司令部（CENTCOM）同日發聲明中表示，對敘利亞境內75個ISIS目標進行「數十次」空襲，這波攻擊為確保巴沙爾倒台後權力真空不會利用，阻止ISIS捲土重來。
美國中央司令部在聲明中表示，對ISIS領導人、成員和營地的攻擊，是瓦解、削弱和擊敗ISIS持續任務的一部分，目的是阻止恐怖組織不會尋求利用當前局勢，在敘利亞中部進行勢力重整。
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聲明指出，此輪行動使用了多種美國空軍武器，包括B-52、F-15和A-10飛機，打擊了超過75個目標。戰鬥損失評估正在進行中，但沒有跡象表明有平民傷亡。
在敘利亞內戰初期，ISIS曾在敘利亞和伊拉克大片地區建立「哈里發國」，一度佔據了敘利亞約三分之一的領土，但後來失去了大部份。
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