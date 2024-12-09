敘利亞變天｜拜登稱推翻巴沙爾是正義之舉　美將協助管理當地風險

敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad），迫使對方逃離。美國總統拜登（Joe Biden）在幾小時後發表演說。拜登表示，美國不確定巴沙爾的下落，但正關注有關他已抵達莫斯科尋求庇護的報道。他又稱，美國將與敘利亞的合作夥伴和利益相關者合作，抓住改善人民生活的機遇並管理風險。



拜登上午在白宮會見了國家安全團隊，了解敘利亞局勢的最新情況，其後在白宮發表演說。他表示，巴沙爾政權終於垮台，是「基本的正義之舉」。他形容巴沙爾政權殘暴、折磨並殺害數十萬無辜的敘利亞人。巴沙爾倒台為長期受苦受難的敘利亞人民帶來歷史性機會，以建設更美好未來，但也是「充滿風險和不確定性的時刻」。

他強調將會保持警惕，又稱毫無疑問，一些推翻巴沙爾的反對組織也涉及恐怖主義和侵犯人權的可怕紀錄，但這些組織「現在說著正確的話」。但隨著他們承擔更大的責任，美國不僅會評估他們的言論，還會評估他們的行動。

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稱俄羅斯及伊朗勢力被削弱 無法捍衛巴沙爾

拜登又讚揚美國及其盟友的行動，「改變了中東的權力平衡」，削弱了巴沙爾政權的支持者，即俄羅斯、伊朗和真主黨（Hezbollah）的勢力，令他們無法再捍衛巴沙爾維持權力。

美國在敘利亞駐有約900名士兵，以防止ISIS捲土重來。拜登表示，他打算讓部隊留下來，並補充說，美軍8日對敘利亞的ISIS營地和行動，進行了數十次「精確空襲」。