美媒：Jay-Z惹官非　遭指控與Diddy強姦13歲女童

美國Hip Hop天王Jay-Z近日捲入一宗性侵官司，他被指在2000年與另一饒舌天王Sean 'Diddy' Combs強姦一名13歲女子。



全國廣播公司（NBC）12月8日報道，德州律師Tony Buzbee代表該名女子入稟紐約聯邦法院，指事發於2000年，當時13歲的女事主到紐約的MTV音樂頒獎禮會場外，並向多位豪華房車司機接觸，希望獲得節目或會後派對的門票。

案情提到，其中一位司機向事主表示自己為Diddy打工，並形容她是「Diddy尋找的類型」，於是邀請她在節目後與Diddy及Jay-Z會面。她到場後簽署一份相信是禁止披露協議的文件，又指場內有很多人吸食大麻和可卡因。

饒舌天王Diddy被指操縱一個性犯罪集團，多年來脅迫及虐待女性。（Reuters）

事主在場內喝下一杯飲品後感到頭暈，於是到一間房內休息。她表示Jay-Z和Diddy之後走進房間，再遭對方輪姦，當時房內亦有另一名女星在場。

這宗官司最先在10月入稟法院，並在8日將Jay-Z列為被告。他發表聲明否認指控，認為事件對家人帶來影響，他需要與妻子Beyonce向兒女解畫。