敘利亞變天｜彭博：巴沙爾曾秘密向拜登特朗普求助　嘗試保住地位

據熟悉內情的人士透露，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）在失勢前為了避免失去江山，曾向世仇美國頻送秋波，通過非直接管道向總統拜登（Joe Biden）和候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）求助。



彭博社引述這些知情人士說，巴沙爾通過阿聯酋向美國提出的其中一個妥協建議是，如果西方列強肯出面阻止叛軍繼續挺近，敘利亞願意和伊朗支持的所有激進派勢力包括真主黨（Hezbollah）斷絕來往。

巴沙爾的另一個做法是打宗教牌，派基督教領袖去見匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），告訴他如果伊斯蘭反對派武裝得逞，敘利亞國內的基督徒少數族群的生存將面對威脅。巴沙爾的用意是請和特朗普要好的歐爾班傳話，向特朗普陳述利害關係。

這是數十年來與美國為敵的敘利亞領導層態度上的戲劇化轉變。知情人士稱，巴沙爾釋放的信號是，他願意與美國達成一項協議，讓他能夠保住敘利亞部分領土，或者在需要時，保證他安全流亡。

圖為2024年12月8日，希臘雅典有民眾聚集在憲法廣場，慶祝敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的政府被推翻。（Reuters）

知情人士透露，巴沙爾在秘密談判中，也表明願意滿足土耳其對政治過渡和數百萬敘利亞難民返回的要求。巴沙爾還提議制定新憲法，並與大多數流亡的政治反對派進行會談。

彭博社說，不清楚這些努力是否取得了成果，但戰場上的局勢瞬息萬變，即使是土耳其這樣對叛軍有影響力的國家也無法完全控制事態的發展。

總部位於倫敦的中東和北非地區專業戰略風險諮詢公司MENA Analytica董事克里格（ Andreas Krieg）說：「我認為這些外部勢力中沒有任何一個能夠通過代理人來改變當地正在發生的事情的進程。」

伊斯蘭反對派武裝已經在12月8日攻陷敘利亞首都大馬士革（Damascus），巴沙爾兵敗如山倒，被逼逃亡。

據介紹，巴沙爾之前被圍困時，在2日派遣敘利亞東正教主教阿弗萊姆二世（Mor Ignatius Aphrem II）前往匈牙利轉達他的恐懼。敘利亞基督徒群體約佔該國2400萬人口的10%。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

與特朗普關係密切的人士無法立即置評，但透露特朗普已於7日派遣其姻親兼中東顧問布洛斯（Massad Boulos）前往阿聯酋，討論中東地區的局勢。

巴沙爾此前也曾打過宗教牌。領導敘利亞反對派武裝的沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham，HTS）領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）和其他叛亂分子，最近幾天試圖安撫基督徒和其他少數群體，關於他們可能要在敘利亞實施某種形式伊斯蘭教統治的恐懼。

巴沙爾所屬的阿拉維派（Alawites）社區似乎也意識到巴沙爾政權即將垮台。

阿拉維派婦女納里曼（Nariman）在大馬士革通過電話告訴彭博社記者，她和在安全部隊工作的丈夫以及23歲的兒子，將逃往敘利亞西部賈布萊（Jableh）附近的家鄉。

納里曼說，像她這樣的家庭還有很多，還稱這次沒有人會為巴沙爾而戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

