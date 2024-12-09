疑似巴沙爾家族宅邸逃生地下道曝光　網絡複雜長數公里貨車可通過

敘利亞（Syria）反對派武裝12月8日攻下首都大馬士革，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）和家人隨後逃離。有疑似反對派武裝進入巴沙爾及胞弟的宅邸，分別發現地下逃生隧道網；其中後者的隧道更長達數公里、足以讓貨車通過。



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除了巴沙爾，他的胞弟、敘利亞高級軍官馬赫（Maher al-Assad）也下落不明。有自稱反對派武器成員的人士8日在社交平台X（舊稱Twitter）上傳兩則影片，分別稱進入巴沙爾、馬赫的豪宅後，發現巨大複雜的地下逃生通道系統。

據稱是在巴沙爾宅邸拍的影片顯示，有樓梯引向地下通道，內部蜿蜒曲折，有完整的通風、電力設施，以及客廳、臥室等房間；還有爬梯、金屬門疑似通向不同出口。

另有影片稱進入了馬赫的豪宅，在衣帽間隔壁房屋有一座白色旋轉樓梯通往地下，在通過兩座樓梯及金屬門後，進入一個巨大的隧道網絡。這些隧道長達數公里，大到足以讓「裝滿毒品芬乃他林（Captagon，又稱Fenetylline）和黃金的貨車通行。」在隧道內可以見到巨大的金屬安全門、通風系統、冷氣機等設備。

據報道，馬赫少校是前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的另一名兒子，也是敘利亞軍第四裝甲師的指揮官。

此前俄羅斯證實，巴沙爾已離開敘利亞，但仍不知去向。俄媒指巴沙爾一家已經抵達莫斯科，並獲得庇護。