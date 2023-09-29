敘利亞第一夫人「美女保鑣」爆紅　曾1人打倒5個日本空手道冠軍

敘利亞總統阿薩德與第一夫人阿斯瑪21日訪陸，並出席杭州亞運開幕式。



阿斯瑪26日至北京外國語大學參訪時，其身旁的美女保鑣憑藉著「犀利眼神」與氣場，意外成為媒體關注的焦點，甚至登上陸網熱搜。

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綜合陸媒報導，敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）與夫人阿斯瑪（Asma al-Assad）自2004年後再次出訪大陸，阿斯瑪美麗大方的氣質在所到之處，都刮起一股不小的旋風。

阿斯瑪也藉著難得訪陸的機會，26日前往北京外國語大學進行參訪，與同學們熱情握手、打招呼。

而在阿斯瑪身旁一名身穿藍色套裝、長髮盤起、長相清秀、眼神犀利的女保鑣，在阿斯瑪與學生互動時，她會緊盯學生動作，時間停留過長便會出面制止，讓阿斯瑪與一般民眾不會接觸太久。當其他人有不妥行為時，她也會以眼神威懾對方。

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俐落幹練的舉止吸引了網友的目光，有網友稱讚其「又美又颯還自帶氣場」，更有人表示其氣質神似大陸女星趙麗穎。

據了解，這名女保鑣名為嚴月霞，自小研習武術，參加過不少武術比賽並獲獎無數。大學畢業後，通過有著「中南海保鑣」之稱的中共中央辦公廳警衛局考核，成為大陸國家級領導人的貼身護衛之一，並在敘利亞總統訪陸期間負責護衛阿斯瑪。

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