美國司法部要求Google出售Chrome　以終止網絡搜索壟斷

綜合外媒報道，美國司法部11月20日提交了一份文件，建議聯邦法官下令，要求早前被裁定違反《反壟斷法》的Google必須出售Chrome瀏覽器，並在五年內不得重新進入瀏覽器市場。此外，司法部還要求法官在其他補救措施無法恢復競爭的情況下，要求Google分拆 Android 作業系統。



司法部表示，如果其他補救措施無法恢復競爭，就讓該公司出售旗下Android移動操作系統，還要求禁止其收購或投資任何搜索對家、查詢類AI產品或廣告技術。

Google形容司法部的建議激進，認為方案將損害消費者及企業利益，動搖美國在AI人工智能領域的競爭力，並表明將會上訴。

2020年6月18日，圖為美國科技公司Google旗下瀏覽器Chrome的標誌。（Reuters）

據報道，Google擁有90%網上搜索市場，每年還向Apple等設備供應商支付數十億美元，以使Google成為平板電腦和智能手機上的預設搜索引擎。

美國地方法官梅塔（Amit Mehta）已安排明年春天開啟第二階段審理，以確定阻止谷歌壟斷的法律解決方案，預計2025年8月底前作出裁決。

然而，司法部仍有可能放鬆對分拆谷歌的嘗試，尤其是特朗普或將如外界所料撤換現任司法部反壟斷部門主管 Jonathan Kanter後。