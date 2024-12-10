敘利亞變天｜「恐怖份子」改邪執政　會否變成「塔利班2.0」？

12月9日，留守大馬士革的原敘利亞總理賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）表明已同意向兩周多前還只控制敘利亞西北伊德利卜（Idlib）一隅的敘利亞救國政府（Salvation Government）交出權力，聲言多數部門首長依然在處理日常政務。

救國政府背後被聯合國定義為「恐怖組織」的沙姆解放組織（Hayʼat Tahrir al-Sham，簡稱HTS）也公布視頻，顯示其領袖朱拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）和救國政府總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）已同賈拉利進行會面，巴希爾獲任命為新任總理，負責領導後阿薩德時期的政府過渡。

由恐怖主義轉向民族主義

朱拉尼曾經是阿爾蓋達（Al Qaeda）成員，在伊拉克參與抵抗美軍，曾在當地美軍監獄被囚，其後重返家鄉敘利亞成立阿爾蓋達的分支組織努斯拉陣線（Al-Nusra Front）。但隨着阿薩德（Bashar al-Assad）政府在內戰中得到俄羅斯、伊朗、黎巴嫩真主黨支持而站穩陣腳，朱拉尼也在土耳其的幫助下變成了偏安伊德利卜的政治領袖，並同阿爾蓋達公開割席。

賈拉利和朱拉尼的會面片段：

他也從伊斯蘭主義聖戰士的身份演化成一個敘利亞民族主義者，不再尋求建立跨越現今國土的伊斯蘭宗教國家，只求有一天領導整個敘利亞。這位前聖戰士將組織改名為「沙姆解放組織」。「沙姆」（Sham）者也就是敘利亞這片土地的其中一個稱呼。

不過，無論是聯合國、美國，甚至是土耳其，至今依然將沙姆解放組織定義為恐怖組織，美國國務院對於朱拉尼也還有價值1000萬美元的懸賞。

雖然要解除朱拉尼和沙姆解放組織的恐怖組織定義，恐怕在政治上頗為困難，但西方國家對於朱拉尼似乎都傾向採取「接納」的政策：法國和德國已決定在保護基本人權和小數種族及宗教群體的基礎上同敘利亞的反對派合作；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示會觀察朱拉尼進一步的行動；有報道亦指華府的國家安全部門正對如何應對朱拉尼展開了激烈的爭論。

朱拉尼一到大馬土革就表明敘利亞人民是這個國家的主人，這一次是敘利亞人民的勝利，淡化其遜尼派和伊斯蘭主義的色彩。他也下達軍令要屬下部隊不要傷害平民、尊重少數族群、不要搶掠－－沙姆解放解決組織11月29日佔據至今的第二大城阿勒頗（Aleppo）也確實沒有出現越軌的情況，當地的基督徒也依然能正常參加宗教活動。

12月8日，朱拉尼在大馬士革的倭馬亞清真寺向群眾發言。（Reuters）

為了強調自己「棄武從文」、是未來敘利亞的領袖人物，朱拉尼如今也棄用他的「戰時化名」（nom de guerre）朱拉尼，恢復使用其原名「沙爾阿」（Ahmed Hussein al-Shar’a）。

阿勒頗相對穩當的現況很可能會在大馬士革重演。

反對派武裝拿下大馬士革踏入第三日，市面在宵禁令之下雖然冷清，但政府部門已經下令恢復公共服務，街頭相對平靜，未見對前政府人士或士兵的追究，也沒有沙姆解放組織原來那種基於伊斯蘭主義嚴格宗教規律的壓制，來自五湖四海的不同反對派也沒有發生衝突－－其實首先攻入大馬士革的是由主要南部德魯茲族武裝組成的南方作戰室（Southern Operations Room），他們原先與朱拉尼或HTS並沒有從屬關係。

外部勢力趁亂擴張

反而，導致大馬士革地區持續出現爆炸的是以色列的空襲（見以下）。在阿薩德政府倒台後，以色列至少空襲了250個敘利亞境內目標，主要是各種軍火庫目標，從美國支持的庫爾德族敘利亞民主力量（SDF）近日取下的東部大城代爾祖爾（Deir al-Zour）附近，到阿薩德所屬阿拉維派（Alawites）大本營拉塔基亞（Latakia）地中海沿岸敘利亞海軍目標都有。

同時以色列也在1967年六日戰爭後佔領的戈蘭高地（Golan Heights）向敘利亞境內推進，派軍進入原本的非軍事化地區，甚至走出該區繼續深入敘利亞，據稱有以色列坦克已接近離大馬士革大約20公里的蓋塔納城（Qatana）附近。

以軍的目標大概是要趁敘利亞空防空虛、又沒有俄羅斯協助之際，一舉清掃敘利亞可以用來打擊以色列的軍備，並實控更多戈蘭高地及附近地區，一方面作為兩國緩衝，另一方面則強化自身居高臨下威脅大馬革士的態勢。

同樣的情況也在美軍身上出現。阿薩德倒台之後，美軍至少對75個伊斯蘭國（ISIS）目標發動空襲，說的是為免ISIS趁亂擴張，實質上也是利用敘利亞的國防真空期去打擊本來不太好打擊的對象。

2024年12月，有敘利亞難民在總統巴沙爾政權倒台後，從黎巴嫩邊境回國。（聯合國難民署）

土耳其方面也利用敘利亞的亂局來向其認為是庫爾德工人黨（PKK）同夥的庫爾德族敘利亞民主力量開刀，以其直接支持的敘利亞國民軍（SNA）打下幼發拉底河以西的大城曼比季（Manbij），並繼續向東推進。曼比季原本是庫爾德族在河西佔領的唯一大城，失守之後，他們很可能就要完全退回幼發拉底河以東。

不過，土耳其會否對庫爾德族力量作毫不留情的壓制，還有待觀察。畢竟，朱拉尼如今強調的是團結敘利亞境內的各族各派人民支持他執政，如果親土耳其軍隊同雄據敘利亞東北大片油田、農地的庫爾德族展開大戰，這絕對不利於朱拉尼統合全國的努力。而如果敘利亞沒有一個統一的政府，土耳其也難以達成其將境內300多萬敘利亞難民送回國的目標。

目前，朱拉尼統合全國的目標已在陸續實現。根據路透社的報道，朱拉尼派到阿薩德家鄉卡爾達哈（Qardaha）的代表也得到當地阿拉維派宗教和長老支持。這大概顯示出，經過50多年高壓統治之後，阿薩德家族連自己的支持基本盤也失掉了。

朱拉尼(左)於2021年接受美國記者Martin Smith(右)訪問時，改穿上西裝襯衫。(網上圖片)

在多方外力插手的敘利亞，朱拉尼一個人並不能決定國家能否統合起來。然而，他所能做的，就是不要變成另一個「塔利班」，要以行動向世界和國人證明他和他的沙姆解放組織已經不再是極端伊斯蘭主義份子，不會像說一套做一奪的阿富汗塔利班般一掌權起來就打壓其他教派和女性基本權利。

朱拉尼的一句名言是「要讓真實世界引導你走向伊斯蘭，而不能將你的伊斯蘭強加到真實世界之上」。後阿薩德時代的敘利亞能否變回一個統一的正常國家，很大程度就要看朱拉尼能否把真實世界置於伊斯蘭主義之先。