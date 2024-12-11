敘利亞變天｜布林肯：倘新政府滿足4大原則　將獲美國支持與承認

敘利亞原總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台倒後，巴希爾（Mohammed al-Bashir）12月10日透過電視講話稱，自己已獲任命為過渡政府的看守總理，任期至明年3月1日。美國務卿布林肯（Antony Blinken）同日在一份聲明中表示，如果敘利亞過渡進程能夠滿足4大原則，美國將承認與全力支持透過該程序建立而成的敘利亞新政府。



路透社10日報道，布林肯強調，敘利亞過渡進程和新政府必須明確承諾，尊重少數族群的權利、促進向所有有需要人士提供援助、防止當地被用作恐怖主義基地或對其鄰國構成威脅，以及確保所有化學或生物武器庫存都得到保護並最終安全銷毀。

他補充，美國支持敘利亞政治過渡進程，並希望該進程將建立起一個可信、包容、非宗派（Non-sectarian）的新政府。

2024年12月10日，在敘利亞叛軍宣布他們已經推翻敘利亞的阿薩德政權後，一名男子在首都大馬士革踩在前總統巴沙爾的海報上。（Reuters）

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日稱，隨著局勢的發展，美國官員正在與敘利亞反對派組織保持聯繫。

他補充說，美方希望確保敘利亞人民能夠決定他們自己的未來，未來能朝著「更好、更具代表性的治理」發展。

圖為2024年8月1日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在蒙古國都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）出席新聞發布會。（Reuters）

另外，柯比也提到，美方正與以色列官員保持密切交流，總統拜登（Joe Biden）正在聽取有關以軍在敘利亞行動的全面報告，並指國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）將於11日前往以色列。

柯比表示，美國沒有參與以色列在敘利亞的任何行動，亦重申以色列已明確表示相關行動是確保自身安全的臨時措施。

圖為2024年12月9日，敘利亞城鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）的民眾慶祝巴沙爾（Bashar al-Assad）政權被推翻。（Reuters）

敘利亞反對派9日授權「敘利亞救國政府」（Syrian Salvation Government）的巴希爾組建敘利亞過渡政府。「敘利亞救國政府」由當地反對派成立，並且巴希爾擔任其總理。