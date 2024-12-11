美國將兩家華企列貿易限制清單　另指一中國公司攻擊關鍵基建網絡

美國宣布將兩間中國公司被列入商務部貿易限制清單，聲稱有關公司涉嫌協助侵犯人權行為。另有一間被指發動網路攻擊，美國財政部官員指攻擊目標涉及鑽油台等關鍵基建，可能導致人員死亡。 該公司一名員工因此被起訴，聯邦調查局（FBI）並懸紅1000萬美元，以獲取該名被告及其公司的黑客活動情報。



美國財政部指中國企業利用惡意軟件進行網絡攻擊，對象包括關鍵基建的公司 。（Reuters）

防火牆藏惡意軟件 美財政部指可造成致命意外

路透社報道，美國財政部12月10日發聲明稱，總部位於成都的「四川無聲信息技術公司」（Sichuan Silence Information Technology Company ），以及其員工Guan Tianfeng，2020年4月在全球數千家公司運行的8萬多個防火牆中，部署了惡意軟件。該軟件不僅竊取數據，還可實施網絡勒索，透過加密數據使企業系統癱瘓。

聲明指出，其中有30多個防火牆用於保護關鍵基礎設施的公司，潛在影響「可能導致嚴重傷害或傷亡」。聲明提到，攻擊目標包括一家參與石油鑽探的能源公司，如果黑客攻擊沒有被阻止，「可能導致石油鑽井平台發生故障」。

公司員工被司法部檢控 FBI懸紅千萬徵線索

美國司法部同日公布起訴書，Guan Tianfeng被單獨檢控串謀電腦詐欺和電匯詐欺。FBI懸賞1000萬美元，以獲取有關這名30歲男子及其公司資訊。

美國財政部：圖為2023年1月20日，位於美國華盛頓的美國財政部大樓。（Reuters）

商防部指兩公司協助侵犯人權

另外，美國商務部將浙江宇視科技有限公司（Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.）列入貿易限制清單，理由是該公司協助侵犯人權，包括針對普通大眾、維吾爾族等少數民族及宗教人員，進行高科技監控。

北京中盾安全科技集團有限公司（Beijing Zhongdun Security Technology Group Co., Ltd.）亦被列入清單，原因是所銷售的產品，被指可協助公安機關用於侵犯人權。

路透社指出，對於被列入清單的公司，美國供應商若要向對方發貨，必須申請許可證，但往往很難申請到。