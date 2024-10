美國制裁兩家中國公司　首度指明參與俄無人機生產及開發

美國財政部10月17日公布,制裁中俄3間中國公司及1名個人,指涉及為俄羅斯Garpiya系列遠程無人機的開發和生產。財政部聲明指出,Garpiya無人機是由中國專家設計和開發,由俄羅斯國防公司合作的中國工廠生產,然後轉交付俄羅斯用於烏克蘭戰爭。 美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示,這是美國首次對與直接俄羅斯公司合作,開發和生產完整武器系統的中國公司實施制裁。



圖為2024年9月28日,烏克蘭蘇梅(Sumy)有醫院被俄羅斯無人機擊中。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)