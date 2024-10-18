美國制裁兩家中國公司　首度指明參與俄無人機生產及開發

美國財政部10月17日公布，制裁中俄3間中國公司及1名個人，指涉及為俄羅斯Garpiya系列遠程無人機的開發和生產。財政部聲明指出，Garpiya無人機是由中國專家設計和開發，由俄羅斯國防公司合作的中國工廠生產，然後轉交付俄羅斯用於烏克蘭戰爭。 美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，這是美國首次對與直接俄羅斯公司合作，開發和生產完整武器系統的中國公司實施制裁。



圖為2024年9月28日，烏克蘭蘇梅（Sumy）有醫院被俄羅斯無人機擊中。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS）

指俄企在華建廠生產再運返國

財政部指出，此前已遭制裁的俄羅斯公司IEMZ Kupol，是俄羅斯國營武器製造商Almaz-Antey子公司，負責統籌Garpiya系列無人機的生產。該公司在中國建廠生產，再將武器轉送到俄羅斯。而新列入名單的俄企TSK Vektor ，是IEMZ Kupol的中間商。

聲明指出，被制裁的中國企業Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd，負責為Garpiya生產引擎。另一家同被制裁、總部設在深圳的Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd，也與俄羅斯防務供應商TSK Vektor合作，除提供無人機引擎及相關零件，也協助IEMZ Kupol及TSK Vektor合建無人機研究和生產中心。

圖為2024年9月30日，俄羅斯向烏克蘭基輔發動無人機攻擊，無人機在上空爆炸。（Reuters）

中國駐美大使館：不實指控

美方警告，這些無人機被相信被用於攻擊烏克蘭的軍事和民用目標，破壞關鍵基建並造成平民和軍事人員傷亡，警告中俄需停止在烏克蘭戰爭方面的合作。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇重申，中方反對美國的制裁，強調中方以負責態度處理軍事出口。他又稱，美國一方面向烏克蘭提供前所未有的軍事援助，卻對中國與俄羅斯的正常貿易提出不實指控，這是典型的雙重標準，極其虛偽和不負責任。

圖為2024年9月19日，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)於聖彼得堡參觀無人機生產設施。（Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin via REUTERS）

路透社引述美國政府高級官員稱，中國企業的行為與官方表述立場並圖不一致。針對中國國家主席習近平或於10月22日至24日，在俄羅斯出席金磚國家峰會期間與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，華府將關切任何進一步合作。