加拿大以人權為由制裁8名中國官員　中方強烈譴責

加拿大政府12月10日宣布制裁8名中國現任和前任官員，指他們「嚴重侵犯人權」，涉嫌在新疆和西藏、以及針對信奉法輪功的人士實施侵犯人權行為，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。



中國駐加使館發言人同日表示，加拿大外交部打着所謂人權的幌子對中國進行栽贓抹黑，宣布對中方有關人員實施非法制裁，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，性質十分惡劣，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

中國始終高度重視尊重與保障人權，走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，人權事業所取得的歷史性成就有目共睹。

中加關係：圖為2017年12月5日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接待加拿大總理杜魯多前，會場已擺放到的中國及加拿大國旗。（Getty）

當前，新疆和西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內的各項權利和自由得到充分保障。

圖為中國與加拿大國旗。（Reuters）

加方根本沒有資格在人權問題上充當「教師爺」，對他國人權狀況指手畫腳。中國敦促加方反躬自省，切實改善自身人權狀況，立即停止藉人權問題干涉中國內政，立即撤銷對中方人員的非法單邊制裁。中方將採取堅決措施維護國家主權、安全、發展權益。