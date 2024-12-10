華人疾馳8小時逃離敘利亞：中國人優先放行　剛入黎巴嫩口岸即關

敘利亞反對派武裝組織12月8日（周日）宣布攻入首都大馬士革，敘利亞反對派在電視講話中稱已「推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權」。



在12月7日晚連夜疾馳8小時逃離敘利亞的華人汪先生表示，他與5個中國人一起花200美金包車，從大馬士革開往黎巴嫩，剛出發就傳來槍聲，臨近口岸時人山人海。好在沿路遇到的士兵、邊檢人員聽到「車上全是中國人」之後，獲優先放行，「幾乎剛過口岸（黎巴嫩），關口就關閉了」。



據《極目新聞》報道，來自湖北黃石的汪先生，在一次敘利亞旅遊時愛上了這里，也萌生了在敘利亞做生意的想法。這段時間，他原本待在敘利亞洽談民宿生意，隨著戰事的緊張，大馬士革的氣氛也緊張起來。

汪先生介紹，他住在一家民宿里，老闆也是中國人。當地時間12月7日晚，他還在猶豫要不要離開。「當時戰火還沒有燒到城里來，但是這里氛圍已經很怪異了，到底走不走，心里很糾結。」這時，民宿老闆強令要求他一起撤離。

汪先生說，民宿老闆包了一輛商務車，隨時準備出發。「老闆本著負責的態度說，一定要我跟著走。於是，我成了最後一個搭上這輛車的人。」這輛商務車一共載了5個中國人，司機是民宿老闆找來的當地人，包車價格200美金，從大馬士革開往黎巴嫩。

剛出發，附近就傳來了槍聲。逃離的路上，汪先生徹夜未眠，臨近敘利亞與黎巴嫩邊境的佳迪達·亞布斯口岸，車輛排起了長隊，到處人山人海。

佳迪達亞布斯口岸車隊排長龍。（極目新聞）

但令他驚喜的是，沿路遇到的士兵、邊檢人員，聽到司機對他們說「車上全是中國人」之後，優先為他們放行。「實在過不去的地方，他們還安排車輛繞道，讓我們插隊過去。」一路上的優待，讓汪先生又驚又喜，「邊檢人挺好的，還對我笑了一下，說了再見。」

據汪先生介紹，他在敘利亞生活的這段時間，明顯能感受到敘利亞人民對中國人的友好，當地人、士兵、官員對中國人都很禮貌。這次逃難之旅，更讓他感受到祖國的強大。

佳迪達亞布斯口岸車隊排長龍。（極目新聞）

從7日晚撤離大馬士革，當8日淩晨最終抵達黎巴嫩，汪先生一行走了近8個小時。這時，傳來了大馬士革被占領的消息。這兩天，汪先生仍在黎巴嫩等待，反對派武裝此前占領的哈馬和阿勒頗已經恢覆平靜，但海邊城市拉塔基亞仍在遭受以色列的空襲。

汪先生還有朋友待在敘利亞。據他從朋友那里得來的消息，敘利亞有部門給市民發放槍枝，不少人手上都有槍。汪先生說，隨著局勢突變，想要短時間內回到敘利亞已經不大可能了，他計劃前往開羅，在那里繼續等候消息。