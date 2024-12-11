AMD蘇姿丰獲選《時代》周刊2024年度CEO

美國《時代》周刊12月10日發文公布，知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）獲選為2024年度行政總裁（CEO of the year）。她表示領導者不是天生，都是訓練出來。



AMD是全球頂尖晶片設計商之一，在人工智能數據中心圖形處理器（AI data-center GPU）市場佔有率僅次於英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）。

10年前她開始擔任行政總裁時，AMD股價不過3美元左右，在數據中心晶片的市場佔有率嚴重下降。蘇姿丰帶領公司重新打造旗下產品、改善與客戶關係，並乘人工智能（AI）熱潮將公司推向新高度，如今AMD股價為127.74美元。

2023年12月6日，蘇姿豐在美國加州聖荷西舉行的人工智能（AI）活動中推出了新的AMD加速器晶片。（Getty Images）

蘇姿丰的朋友形容，55歲的她是一位精明的戰略家，樂於培養人才，也會淘汰未善盡本分的人。蘇姿丰告訴《時代》：「我不相信有人天生就是領導者，領導者都是訓練出來的。」

蘇姿豐出生於台灣，3歲隨家人移民美國。她在紐約長大，之後在麻省理工學院（MIT）取得電機工程學博士學位。蘇姿丰也是在該學院第1次接觸半導體實驗室。她2012年成為AMD副總裁，2年後升任總裁。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

蘇姿丰覺得自己正在受訓練，以便有機會在半導體行業做一些有意義的事。

她預測到2028年，光是專業AI晶片市場價值就將達到5000億美元，超過十年前整個半導體產業的規模。即使作為市場中的第2大公司，AMD仍不會很快超越Nvidia。但蘇姿丰表示整個產業特點就是「一切都需要時間」。